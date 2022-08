Vuelta a España 2022 | Rigoberto Urán, el influencer: video tutorial de cómo quitarse las nubes de encima

El jueves 25 de agosto se llevó a cabo la etapa más complicada en lo corrido de la Vuelta a España 2022. La sexta jornada de competencia, además de ser el primer final en alto, contó con las complicaciones del clima en los últimos kilómetros: el diluvio que tuvieron que afrontar los ciclistas.

Esto hizo que el recorrido entre Bilbao y el Pico Jano, ubicado en el municipio de San Miguel de Aguayo, fuera más difícil. En ese último tramo de los 181,2 kilómetros, la lluvia y la neblina no permitían ver nada a más de 30 km, complicando el desempeño de los corredores en el puerto de montaña de primera categoría que definió al ganador del día.

Al final, en el ascenso al Pico Jano, Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) se hizo fuerte en la montaña para irse en solitario tras la escapada. De esta manera, el pedalista australiano le dio la victoria al equipo que es parte de la categoría Pro Team, segunda división en la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El mejor colombiano de la jornada fue Miguel Ángel López, en el puesto 16, seguido por Sergio Higuita en el 18. El tercer cafetero en llegar a meta fue Rigoberto Urán, quien después de la carrera, ya en el hotel donde se hospedaba el EF Education-EasyPost, volvió a mostrar sus aptitudes de creador de contenido.

En esta oportunidad, el ciclista de Urrao, Antioquia, hizo un video tutorial de cómo quitarse las nubes de encima con la ayuda de Jonathan Caicedo. Mientras grababa, el pedalista ecuatoriano le preguntó a Rigo: “¿Qué está haciendo?”.

“Ya les voy a contar qué estoy haciendo. Lástima que hoy no se pudo ver en la televisión, porque había muchas nubes. Me estoy desbloqueando de las nubes que tenía hoy, que no me dejaban avanzar esas hijueputas”, le respondió Urán sentado en el piso.

Antes de acostarse en el suelo y empezar a hacer los ejercicios, el deportista colombiano, de 35 años de edad, dijo que esas nubes lo “tenían amarrado, pero esas nubes ya se irán”.

“Estos son unos ejercicios que me enseñaron. Ponerse cómodo, bien cómodo, y quedarse así un rato bastante sin hacer nada. Cuando estamos como mamados. ¿No los quiere hacer usted también estos ejercicios?”, dijo, invitando a Caicedo a participar de la sesión, que en principio parecía de yoga.

Con ganas de reírse, el ciclista ecuatoriano le respondió: “No, más cómodo en la cama. ¿Está muy cómodo? Para que duerma de paso ahí”.

Siguiéndole la corriente, Rigoberto Urán no vio como una mala idea quedarse de una vez en el piso y hasta le pidió una almohada. “No, esta gonorrea, ome. Va a tocar dormir de una vez en esta chimbada”.

Para ir terminando el video, Rigo mostró la buena flexibilidad que tiene al ir “aflojando la pierna”, tocándose “la punta de los dedos”. Eso sí, no se fue sin antes presentar al camarógrafo del día, quien también aprovechó para hacer un estiramiento.

“Estamos con Jonathan Caicedo, otro de Carchi (provincia de Ecuador), pero este no tiene locomotora”, dijo Rigo haciendo referencia a Richard Carapaz.

Conozca aquí la clasificación general tras la etapa 5.