Hace dos años, Duque pronunció desde la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá, un emotivo discurso de posesión. Contra viento y lluvia, aseguró que con él llegaba a la Presidencia de Colombia “una nueva generación” de líderes que no "gobernaría con espejo retroviso r” y estaría “dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos”.

La implementación del Acuerdo de Paz

Dos años después de haberse posesionado no ha logrado ninguna de las dos promesas. Presentó unas objeciones a la JEP que generaron protestas ciudadanas y se hundieron en el Congreso. No las volvió a presentar. También impulsó una reforma constitucional para que, en el futuro, delitos como el narcotráfico y el secuestro no sean amnistiables. Aunque fue aprobada, en nada cambió la participación política del hoy partido FARC.