El beneficio de la planta lazo de amor que pocos conocen y que transforma por completo el hogar

La planta conocida como “lazo de amor” es la Chlorophytum comosum, también llamada cinta, mala madre, planta araña o papito corazón. Gracias a su belleza, resistencia y fácil cuidado, se ha convertido es uno de los elementos decorativos más vistos en jardines e interiores.

Es una planta herbácea perenne originaria de Sudáfrica, se reproduce fácilmente y soporta muy bien las altas temperaturas. Además, ofrece un beneficio que pocos conocen al tenerla en casa, indica la revista OHLALÁ!

Sus características principales incluyen hojas largas, estrechas y arqueadas que pueden tener bordes blancos o amarillentos, lo que le da un aspecto decorativo y elegante. Adicionalmente, produce pequeños brotes o “hijuelos” que se pueden separar para propagar nuevas plantas.

El beneficio de la planta lazo de amor que muchos pasan por alto

Entre los principales beneficios de esta planta se encuentra su capacidad de purificar y eliminar las impurezas del aire, absorbiendo hasta un 95% de monóxido de carbono del ambiente, precisa la misma fuente.

Hay ciertas plantas que pueden atraer las malas energías, según el Feng Shui. | Foto: Getty Images

También elimina del aire el formaldehído, presente en suelos, paredes, armarios, ropa y hasta productos de limpieza e higiene personal; así como el tolueno, presente en combustibles como la gasolina o el carbón; y el xileno, presente en el humo del tabaco, pinturas, barnices y lacas, entre otros.

De esta manera, la planta lazo de amor contribuye a mejorar la calidad del aire en interiores sin que muchos se den cuenta o desconozcan por completo esta importante función que cumple en este tipo de espacios.

Al ser una planta que absorbe la humedad, de acuerdo con la revista Hola, es muy adecuada para decorar áreas del hogar como baños y cocinas. Además, es importante destacar que no es perjudicial para las mascotas.

Otros beneficios de esta planta:

Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reducir el envejecimiento prematuro de las células y la inflamación después de infecciones.

Puede usarse en infusiones preparadas con sus hojas frescas, y el vapor se puede inhalar para actuar como descongestionante y expectorante en las vías respiratorias.

Es muy fácil de cuidar, adaptándose a diferentes condiciones de luz (prefiere luz indirecta), y puede soportar temperaturas desde -2 °C hasta cerca de 30 °C.

Esta planta ha ganado su lugar en numerosos hogares alrededor del mundo. | Foto: Getty Images

Su capacidad para reproducirse fácilmente a partir de los hijuelos permite multiplicarla sin dificultad.

Justamente por estas características y beneficios, la planta lazo de amor funciona muy bien como elemento decorativo y saludable en el hogar, capaz de purificar el aire, tratar inflamaciones y mejorar el ambiente de este tipo de espacios que son el refugio de la familia y el lugar preferido para descansar después de largas jornadas de trabajo, estudio u otros compromisos.