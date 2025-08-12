Las suculentas son las plantas perfectas y la solución ideal para esas personas que están buscando especies que no requieren de mucho cuidado y no disponen de un contacto directo con el sol. Además, estás plantas son fáciles de cuidar y se pueden cultivar en cualquier lugar.

De por sí, algunas especies de suculentas se pueden desarrollar en la naturaleza, en situaciones de sombras claras. El contacto directo con el sol daña su crecimiento y su valor ornamental.

Estas plantas son ideales para plantar en patios, jardines y terrazas con sectores de sombra, esto permitirá que su poder ornamental siga intacto.

Las suculentas suelen crecer en las grietas de las rocas protegidas por la flora del lugar. | Foto: Getty Images

Las suculentas suelen crecer en las grietas de las rocas protegidas por la flora del lugar. En cultivo requieren de una situación luminosa, son sol directo, viven y se desarrollan bien en interiores luminosos y, en el exterior, en zonas protegidas del sol y de las lluvias.

Estas son cuatro suculentas ideales para el hogar

Sansevierias

Esta especie comparte hábitat con arbustos y árboles que las protegen del sol directo. En cultivo se desarrollan bien en interiores luminosos, en el exterior, sobre todo durante el verano, se les debe garantizar una sombra clara.

Esta especie requiere de un compuesto normal, rico en humus y con un buen drenaje para conservar el estado óptimo y tener buen color.

Haworthias

Esta especie de suculenta crece, por lo general, en planicies arenosas al amparo de herbáceas, arbustos o en las grietas de las rocas. Según expertos en jardinería, les agrada el sol de la mañana en invierno, pero el resto del año necesitan de sombra difusa.

Hoyas

Esta suculenta suele vivir en los bosques tropicales, trepada en los árboles. Requiere de sombras claras y para fomentar su desarrollo se recomienda ubicarla donde tenga luz difusa todo el año.

Haemanthus albiflos

La Haemanthus albiflos habita en valles y laderas de montañas protegidas por arbustos y herbáceas. Para fomentar su desarrollo se deben colocar en el exterior por todo el año. Durante el invierno, aceptan el sol de la mañana, y por el resto del año necesitan de una sombra difusa.

Las suculentas almacenan agua en sus tallos que les permite subsistir por mucho tiempo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Gasterias