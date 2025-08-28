Suscribirse

Cómo

¿Llora con frecuencia sin motivo aparente? Esto dice la psicología sobre esta incontrolable acción en algunas personas

Detrás de las lágrimas aparentemente sin razón, se pueden esconder trastornos psicológicos mayores a los que es esencial prestarles atención a tiempo.

Redacción Cómo
28 de agosto de 2025, 4:38 p. m.
Mujer llorando
La mayoría de razones por las que una persona llora constantemente están relacionadas con el manejo de emociones y estados mentales | Foto: Getty Images

¿Es normal llorar de manera recurrente? Si es de las personas que suele derramar un par de lágrimas con frecuencia, seguramente se ha hecho esta pregunta tras sentir que, aparentemente, no hay motivo alguno detrás de este llanto.

Sin embargo, desde la mirada y el análisis de algunos expertos, esta incontrolable acción puede esconder trastornos psicológicos mayores a los que es esencial prestarles atención a tiempo.

Contexto: Guía práctica para limpiar el baño como un profesional: utilice estos productos para cada una de sus partes

En primer lugar, los especialistas mencionan la importancia de reconocer que existe una gran variedad de situaciones que pueden afectar psicológicamente a una persona y generar las ganas de llorar, aunque en algunas ocasiones no se reconozca o se intente ocultar el motivo.

“Si tienes ganas de llorar por todo y no sabes por qué, lo primero que debes preguntarte es si es algo pasajero o algo que lleva produciéndose demasiado tiempo”, recomiendan algunos psicólogos en un artículo publicado en el portal de España TeaR Gabinete de Psicología.

Las personas pueden sentir emociones tan fuertes que terminan llorando.
Las personas pueden sentir emociones tan fuertes que terminan llorando. | Foto: Suministrada

En caso de identificar que el llanto es causa de algo que lleva produciéndose hace mucho tiempo, los expertos indican que detrás de esas lágrimas aparentemente sin motivo se podrían estar ocultando trastornos psicológicos mayores, como la depresión, el estrés o la ansiedad.

Si es el asunto es por depresión, que no se debe confundir con una tristeza pasajera, también es posible que en los momentos de llanto se sienta una sensación de vacío, desesperanza y apatía.

En cambio, las lágrimas “sin motivo” provocadas por una situación de estrés, pueden derramarse sin ser plenamente conscientes de ello, ya que es un llamado del cuerpo para hacer una pausa, aunque el cerebro crea que puede con todo.

Al acumular una gran cantidad de agobio, de manera inconsciente, ya sea por un trabajo demasiado exigente, por falta de un descanso profundo debido a las responsabilidades u otro caso, genera que el cuerpo sienta la necesidad de liberarse del estrés de alguna manera y es entonces cuando aparecen de manera inesperada estas lágrimas incontrolables.

Es vital prestar atención a los síntomas de ansiedad y depresión.
Es vital prestar atención a los síntomas de ansiedad y depresión. | Foto: Getty Images / Josef Lindau

Por su parte, las personas con ansiedad pueden llorar sin motivo aparente por distintas razones, pues puede tratarse de una reacción a ataques de pánico o temor injustificado frente a situaciones cotidianas. Esto genera una sensación constante de angustia que, en muchos casos, provoca lágrimas repentinas.

Contexto: ¿Qué significa que una persona sea supersticiosa? Esto dice la psicología

¿En qué momento el llanto frecuente se convierte en una señal de alerta?

De acuerdo con los expertos en psicología, ignorar este comportamiento podría implicar pasar por alto algún desequilibrio emocional que requiere ser atendido de forma urgente.

El llanto repentino y “sin motivo” podría ser una señal de que un individuo está atravesando una etapa emocionalmente compleja y necesita ayuda profesional, precisa el sitio web Psicología y Mente.

Además, hay otros signos de alerta que, si se presentan junto al llanto frecuente, como cambios en los hábitos de sueño o apetito, dificultad para concentrarse, aislamiento social, la pérdida de interés, entre otros, son claves para entender que es momento de actuar y buscar una solución.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

2. Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

3. Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

4. ¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

5. “Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicologíaComportamientosignificadoEmociones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.