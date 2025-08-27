Suscribirse

Guía práctica para limpiar el baño como un profesional: utilice estos productos para cada una de sus partes

Este espacio de la casa debe permanecer aseado.

Redacción Cómo
27 de agosto de 2025, 11:12 p. m.
Aseo en el baño.
El aseo del baño debe realizarse de manera frecuente. | Foto: Getty Images

El baño es uno de los lugares de la casa a los que se les debe realizar limpieza de manera frecuente. Es un espacio propenso a enfrentar malos olores, debido a la acumulación de humedad que puede derivar en gérmenes y bacterias, los cuales pueden ocasionar complicaciones de salud como afecciones cutáneas, hongos e infecciones.

La recomendación de los expertos es que estos sitios se laven mínimo una vez a la semana, siempre realizando una desinfección completa, limpiando las superficies visibles como el piso, las paredes, el espejo y la taza del baño. Pero también otras áreas que no están tan expuestas a la vista y que pueden acumular residuos poco sanos.

Contexto: La efectiva fórmula casera para eliminar el sarro del inodoro y dejarlo sin manchas

Dado que cada una de las partes del baño acumulan diferentes remanentes y desechos y almacenan distintas bacterias, una de las recomendaciones es utilizar productos diferentes que ayudan a limpiar de forma adecuada cada una de ellas.

Mezcla para limpiar el baño.
El baño debe lavarse con frecuencia. | Foto: Getty Images

De acuerdo con información de la empresa de servicios de aseo Casa Limpia, en su página web, lo primero que se debe hacer cuando se limpia el baño es botar todos los productos que no se utilizan o que ya están vencidos.

Al hacer este proceso se puede aprovechar para pasar un paño humedecido con lejía, amoniaco, rebajado con agua para desinfectar y limpiar los rincones.

Posteriormente, se limpia el polvo sin dejar de lado las esquinas, altillos y elementos que suelen pasar desapercibidos en la limpieza.

Contexto: El sencillo método para quitar las líneas amarillas y las manchas difíciles del inodoro; lo deja como nuevo

Vinagre para la ducha

Una de las recomendaciones de los expertos es crear un gel de limpieza con vinagre y jabón y frotar con la ayuda de una esponja para limpiar la ducha. Se deja que el producto o mezcla natural se asiente y se enjuaga después con agua.

En el caso del lavamanos, el producto ideal es el agua oxigenada, la cual se aplica con una esponja y se deja actuar durante unos minutos antes de enjuagar con agua. Este producto ayudará a quitar las manchas.

Limpiar el baño es indispensable para eliminar las bacterias.
Limpiar el baño es indispensable para eliminar las bacterias. | Foto: Getty Images

Para el inodoro, lo ideal es hacer una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Para limpiar esta parte del baño y eliminar las manchas amarillas producto de la cal acumulada, se puede elaborar este limpiador casero agregándolo al inodoro y dejándolo actuar durante 10 minutos. Luego se frota con una escobilla y se enjuaga bien con agua.

Diferente es si se están lavando los azulejos y se quiere que queden muy brillantes. En este caso, se impregna una esponja de agua con bicarbonato, se frota sobre los azulejos, se deja por unos minutos y luego se enjuaga normalmente con agua.

De esta forma, cada parte del baño quedará limpia y libre de gérmenes y malos olores que con frecuencia se acumulan.

