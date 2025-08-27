Suscribirse

Cómo

¿Qué significa que una persona sea supersticiosa? Esto dice la psicología

Expertos creen que las supersticiones pueden afectar el día a día, ya que estas ideas pueden convertirse en compulsiones.

Redacción Cómo
28 de agosto de 2025, 12:42 a. m.
A lo largo de la historia, las personas han desarrollado rituales y supersticiones para tratar de influir en el azar.
Expertos creen que las supersticiones pueden afectar el día a día, ya que estas ideas pueden convertirse en compulsiones. | Foto: Getty Images

La superstición puede definirse como una creencia que no tiene base racional o lógica, de por sí, consiste en darle una connotación mágica o sobrenatural a ciertos hechos que pueden traer buena o mala suerte. Un claro ejemplo de esta creencia son los gatos negros, rechazados por muchas personas debido a que se cree que atraen mala suerte, o los tréboles de 4 hojas, que son considerados de buena suerte.

Sobre este tema, se expresó la psicóloga general sanitaria Lara López Rubio, experta en terapia focalizada en la emoción y en la psicología perinatal.

Supersticiones de los gatos negros
Un claro ejemplo de esta creencia son los gatos negros, rechazados por muchas personas debido a que se cree que atraen mala suerte. | Foto: Getty Images

Por esta razón una persona puede ser supersticiosa

De acuerdo a esta especialista, las supersticiones pueden tener relación con la forma en la que el cerebro procesa la información. Para Rubio, el hombre es fanático por encontrar conexiones, ya que es algo que le resultó muy útil para su supervivencia a lo largo de la historia.

Desde una mirada psicológica, Rubio señaló que estas creencias dan la sensación de que se controla la realidad, por ende, aportan tranquilidad. La especialista señaló que, “cada vez que algún tipo de superstición se confirma alrededor de la persona que la posee, esa regla mental se fortalece y se desarrolla así un ciclo de confirmación constante, que proporciona esa sensación de control y de tranquilidad".

Contexto: Psicólogos recomiendan esta técnica de relajación, ideal para mejorar la salud mental y física

Rubio también habló de los rasgos presentes en las personas supersticiosas. El primero se reduce a que es una persona que tiene un cerebro funcional, esto quiere decir que cualquier persona en el mundo puede tener supersticiones. Lo alarmante de esta situación es la cantidad de supersticiones que tiene una persona.

Según la especialista, entre las personas más supersticiosas se puede observar la necesidad de tener todo bajo control. Esto puede ser a que no cuenta con herramientas suficientes para gestionar emocionalmente sus estados internos. Otro factor a tener en cuenta son las creencias mágicas y las supersticiones que estas personas pueden establecer.

En el tejido de la tradición y la creencia, las horas espejo se alzan como símbolos de advertencia para aquellos que los ven con demasiada frecuencia.
Expertos creen que las supersticiones pueden afectar el día a día, ya que estas ideas pueden convertirse en compulsiones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Efecto en la salud mental

Expertos creen que las supersticiones pueden afectar el día a día, ya que estas ideas pueden convertirse en compulsiones. Rubio definió esto como comportamientos o conductas repetitivas que una persona hace para reducir el malestar emocional.

Rubió finalizó explicando que, si este tipo de pensamiento se lleva al extremo y a eso se le suma el pensamiento mágico, una ausencia de herramientas para la gestión emocional y la necesidad de control, puede desembocar en un trastorno obsesivo compulsivo o malestares similares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

2. Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

3. Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de agosto; lo harían ganar la lotería

5. Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicologíapersonas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.