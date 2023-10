¿Por qué se deben sacar las cordales?

Las muelas cordales o de juicio salen entre los 17 y los 21 años, pero en algunos casos no salen nunca. No obstante, si estás salen y no tienen espacio para crecer como corresponde, pueden causar problemas, y Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que los problemas que pueden comprender son: