Reutilizar el aceite: cuántas veces es seguro hacerlo sin afectar la salud

No obstante, su alto precio lleva a muchos hogares a reutilizarlo por varias veces, sin conocer los efectos que esto puede tener en la salud.

La práctica de reutilizar el aceite después de cocinar es muy común, pero no siempre es segura. A simple vista, este líquido se ve limpio, no huele mal y tiene buena apariencia. No obstante, lo que ocurre a nivel molecular puede significar un riesgo para la salud.