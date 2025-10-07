Suscribirse

Abelardo de la Espriella a Juan Manuel Santos: “Ya engañaste al país una vez con el cuento de la falsa paz, no lo vas a volver a hacer”

El abogado criticó al expresidente porque el Acuerdo de Paz con las FARC habría permitido la impunidad.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:34 a. m.
Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Santos.
Abelardo de la Espriella le contestó a Juan Manuel Santos. | Foto: SEMANA

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella le contestó un mensaje al expresidente Juan Manuel Santos, en el que cuestionaba su candidatura porque supuestamente antes defendía el Acuerdo de Paz de La Habana.

“Expresidente: hace 13 años, antes de que te robaras el plebiscito en el que dijimos ‘no’, antes de que entregases curules a los peores asesinos a cambio de impunidad, antes de que las FARC hubiesen mutado en las cinco facciones que hoy existen: las de Mordisco, las de Calarcá, las del frente 37, las de Iván Márquez y las de Timochenko en el Congreso; antes de que prohibieses las fumigaciones y nos convirtieses en el más grande productor de coca del mundo, antes de que hubieses llevado a Petro al poder, todos creíamos en la paz”, dijo De la Espriella.

El precandidato presidencial aseguró que la paz solo se podría conseguir con “las armas del Estado” y con la Constitución. “Ya engañaste al país una vez con el cuento de la falsa paz, no lo vas a volver a hacer porque el pueblo no es tonto”, agregó.

Además, criticó a Santos por las investigaciones sobre Odebrecht y afirmó que el expresidente estaría impune. “Voy a acabar y no solo con la de los bandidos de fusil, también con la de los de cuello blanco, como tú”, mencionó.

