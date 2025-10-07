Confidenciales

Abelardo de la Espriella a Juan Manuel Santos: “Ya engañaste al país una vez con el cuento de la falsa paz, no lo vas a volver a hacer”

El abogado criticó al expresidente porque el Acuerdo de Paz con las FARC habría permitido la impunidad.

8 de octubre de 2025, 1:34 a. m.