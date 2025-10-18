Suscribirse

Abelardo de la Espriella: “En mi gobierno se terminan las zonas vedadas para la Fuerza Pública y las concesiones para los vándalos”

El precandidato presidencial se pronunció sobre los hechos vandálicos del viernes en inmediaciones a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Redacción Semana
18 de octubre de 2025, 5:51 p. m.
-
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial para las elecciones de 2026.

Abelardo de la Espriella, quien aspira llegar a la Presidencia de Colombia en 2026, envió un fuerte mensaje por los hechos ocurridos este viernes, 17 de octubre, en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

De la Espriella manifestó, en un video a través de redes sociales, que el presidente Gustavo Petro “está detrás de todo esto”, ya que considera que su intención es “crear un caos total que le permita atornillarse al poder”.

Contexto: Fuerte enfrentamiento entre indígenas y uniformados de la UNDMO frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos: fueron atacados con flechas

“Es el plan macabro de Petro para atornillarse en el poder, es la fórmula que han usado los bandidos de su estirpe por generaciones. No lo vamos a permitir”, expresó el precandidato presidencial.

Señaló que “cuando eliges a un cobarde, reina el caos”, por lo que Colombia “necesita autoridad” y que “retorne la seguridad”, por eso, invitó a “votar por un líder que se atreva a hacer lo que la patria necesita”.

“En mi gobierno se terminan las zonas vedadas para la Fuerza Pública y las concesiones para los vándalos, vengan de donde vengan: no voy a permitir que ningún miembro de la Fuerza Pública sea humillado por estos degenerados”, insistió.

Contexto: Embajada de Estados Unidos envió mensaje a los policías que defendieron sus instalaciones en medio de las protestas

Además, se refirió a los hechos ocurridos el viernes asegurando que “nada les da derecho a los indígenas, a las negritudes, al que sea, para crear el caos y atentar contra la seguridad de todos los bogotanos”.

Y explicó que la Universidad Nacional, y en general las universidades públicas del país, “no pueden seguir siendo un refugio de terroristas. La autonomía universitaria es administrativa, pero el Estado tiene la obligación de imponer la seguridad y la ley en todo el territorio nacional”.

