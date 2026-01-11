Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

La más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, mostró una disparada del candidato Abelardo de la Espriella en la probabilidad de ganar la Presidencia de la República.

Esta nueva medición se conoce después de la publicación de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en la que el aspirante presidencial le ganaría el pulso a su más cercano competidor, el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

De acuerdo con la encuesta, presentada a cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella tendría un 28 % de la intención de voto de los colombianos, mientras que Iván Cepeda alcanzaría el 26,5 % en la primera vuelta.

A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 %), Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %) y Aníbal Gaviria (1,3 %).

En la más reciente medición de Polymarket, Abelardo de la Espriella le toma una ventaja considerable a Iván Cepeda. El candidato del movimiento Defensores de la Patria tiene el 48 % de probabilidad de llegar a la Casa de Nariño.

Cepeda, por su parte, se quedó con el 36 % de probabilidad, seguido por Paloma Valencia (6,7 %) y Sergio Fajardo (5 %).