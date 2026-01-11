Confidenciales

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El candidato presidencial se ubicó en la más reciente medición con una probabilidad del 48 % de ganar en las elecciones.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 12:34 a. m.
El candidato Abelardo de la Espriella tomó ventaja en la medición del mercado de apuesta sobre las elecciones en Colombia.
El candidato Abelardo de la Espriella tomó ventaja en la medición del mercado de apuesta sobre las elecciones en Colombia. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

La más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, mostró una disparada del candidato Abelardo de la Espriella en la probabilidad de ganar la Presidencia de la República.

Esta nueva medición se conoce después de la publicación de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en la que el aspirante presidencial le ganaría el pulso a su más cercano competidor, el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

De acuerdo con la encuesta, presentada a cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella tendría un 28 % de la intención de voto de los colombianos, mientras que Iván Cepeda alcanzaría el 26,5 % en la primera vuelta.

A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 %), Juan Carlos Pinzón (5,1 %), Paloma Valencia (5,1 %), Claudia López (2,6 %), Enrique Peñalosa (2,3 %), Juan Daniel Oviedo (1,8 %) y Aníbal Gaviria (1,3 %).

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Francisco Barbosa lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

“Se parecía a un computador”: la historia del dispositivo que tuvo que usar Petro para hablar con Trump

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo derrotarían a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

En la más reciente medición de Polymarket, Abelardo de la Espriella le toma una ventaja considerable a Iván Cepeda. El candidato del movimiento Defensores de la Patria tiene el 48 % de probabilidad de llegar a la Casa de Nariño.

Cepeda, por su parte, se quedó con el 36 % de probabilidad, seguido por Paloma Valencia (6,7 %) y Sergio Fajardo (5 %).

Resultados de Polymarket.
Resultados de Polymarket. Foto: Tomado de Polymarket

