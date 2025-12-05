Suscribirse

Confidenciales

Admiten nueva demanda contra el partido Progresistas de María José Pizarro

Los demandantes reclaman que no se podía llevar a cabo una escisión del partido Mais.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
María José Pizarro en entrevista con El Debate de SEMANA.
El CNE recientemente le dio la personería jurídica a la colectividad de la senadora. | Foto: SEMANA

El Consejo de Estado admitió una nueva demanda contra la personería jurídica del partido Progresistas, de la senadora María José Pizarro, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregara ese reconocimiento recientemente.

“Admitir la demanda de nulidad presentada por los ciudadanos Nicolás Dupont Bernal y Ximena Echavarría Cardona en contra del Consejo Nacional Electoral”, establece el documento del alto tribunal.

Uno de los principales argumentos de la demanda es que, según los abogados, no se podía realizar la escisión del partido Mais, pues la ley establece que cuando cursen procesos administrativos en contra de la colectividad, ese proceso no se puede llevar a cabo, como es el caso del Mais.

No se trata de la primera demanda en contra del partido de Pizarro. En días recientes, el Consejo de Estado recibió otro recurso similar, por lo que estaría en manos del alto tribunal la decisión de mantener o no la personería jurídica de la colectividad de la senadora de cara a 2026.

