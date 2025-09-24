Suscribirse

Alejandro Gaviria le lanza duro dardo a Petro por discurso en la ONU: “La Presidencia solo le interesa como pódium”

El exrector de Los Andes cuestionó lo que dijo el máximo mandatario en Nueva York.

Redacción Confidenciales
24 de septiembre de 2025, 4:59 p. m.
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro
Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: NoticiasONU

Alejandro Gaviria criticó duramente al presidente Gustavo Petro por el discurso que dio en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

En esta oportunidad, el jefe de Estado lanzó duros dardos en contra de Donald Trump y se refirió a diferentes temas como el narcotráfico, el genocidio en Gaza, la paz, entre otros.

La palabras no le cayeron muy bien a Gaviria, quien fue en su momento ministro de Educación del Gobierno, por lo que no dudó en salir a cuestionarlo.

A través de su cuenta de X, el exrector de la Universidad de los Andes aseguró que este tipo de discursos demuestran, según él, que al mandatario colombiano solo le interesa transmitir sus ideas en vez de representar al país.

“El presidente Petro no habló como un jefe de Estado. Ni siquiera llevaba la bandera de Colombia en su camisa. La Presidencia solo le interesa como pódium, como plataforma para repetir su discurso apocalíptico, denunciar la codicia universal y lanzar un llamado insulso a una revolución global”, escribió.

De hecho, Gaviria no dudó en afirmar que, en verdad, el país al jefe de Estado “no le importa” y cuestionó que muchas voces de su sector político lo califiquen como un “líder global”.

“Repiten todas las oficinas estatales, mientras el presidente perora ante un auditorio vacío”, dijo.

En otra publicación, el también exministro de Salud criticó la forma en la que Petro, de acuerdo con él, mezcla diversos temas.

“Fentanilo, gasolina, pueblos ancestrales de veinte mil años y, por supuesto, la televisión. Todo relacionado, todo depende de todo y viceversa”, concluyó.

