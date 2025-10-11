Confidenciales
Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “Para qué va a discutir conmigo; él ‘merece’ enemigos grandes, como el presidente Trump”
El expresidente le responde así al primer mandatario en una acalorada discusión sobre la libertad de prensa.
Una solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación ha despertado alertas sobre la violación de la libertad de prensa en Colombia.
El expresidente Álvaro Uribe compartió un editorial del diario El Colombiano que llevaba este título: “¿Intromisión en la prensa? Gobierno Petro pide a medios revelar políticas editoriales y genera alerta".
El exmandatario adjunto un comentario entre paréntesis en el que decía: “En la libertad democrática, se puede discrepar del periodista, del medio también, alegar con ellos, pero nunca censurar”.
Tiene razón el Pte Petro, para qué va a discutir conmigo, él “merece” enemigos grandes como— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 11, 2025
el Presidente Trump. https://t.co/coMRNc3EnY
El mensaje produjo una fuerte respuesta del primer mandatario: “Dije que no volvería a polemizar con condenados por respeto a la juez. ¿Pero cuándo pedí examinar editoriales? Lo pregunto para que evite una denuncia de nuevo por calumnia, ¿puede rectificar esta calumnia?”.
Ante esto, el expresidente Uribe contestó con un sablazo: “Tiene razón el presidente Petro, para qué va a discutir conmigo; él ‘merece’ enemigos grandes, como el presidente Trump”.