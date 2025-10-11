Suscribirse

Confidenciales

Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “Para qué va a discutir conmigo; él ‘merece’ enemigos grandes, como el presidente Trump”

El expresidente le responde así al primer mandatario en una acalorada discusión sobre la libertad de prensa.

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 12:26 a. m.
Álvaro Uribe, Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Fotomontaje SEMANA

Una solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a los medios de comunicación ha despertado alertas sobre la violación de la libertad de prensa en Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe compartió un editorial del diario El Colombiano que llevaba este título: “¿Intromisión en la prensa? Gobierno Petro pide a medios revelar políticas editoriales y genera alerta".

El exmandatario adjunto un comentario entre paréntesis en el que decía: “En la libertad democrática, se puede discrepar del periodista, del medio también, alegar con ellos, pero nunca censurar”.

Contexto: Gustavo Petro casa nueva pelea con Álvaro Uribe: “¿Puede rectificar esta calumnia?”

El mensaje produjo una fuerte respuesta del primer mandatario: “Dije que no volvería a polemizar con condenados por respeto a la juez. ¿Pero cuándo pedí examinar editoriales? Lo pregunto para que evite una denuncia de nuevo por calumnia, ¿puede rectificar esta calumnia?”.

Ante esto, el expresidente Uribe contestó con un sablazo: “Tiene razón el presidente Petro, para qué va a discutir conmigo; él ‘merece’ enemigos grandes, como el presidente Trump”.

Alvaro UribeGustavo Petro

