El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este lunes sobre los acuerdos alcanzados en Medio Oriente entre Israel y Hamás, que terminaron con la liberación de los secuestrados en poder del grupo terrorista.

Uribe Vélez también destacó el papel que jugo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el plan de paz para la Franja de Gaza e insistió en que las paz se alcanza con autoridad.

“Que por fin llegue la paz al Medio Oriente. La agenda de la paz la pone la autoridad, no los violentos”, señaló el exmandatario, haciendo referencia a la actual situación de orden público en Colombia.

“Cuando aquí se iba avanzando, la vanidosa ambición del Nobel regresó el poder a los terroristas, que hoy controlan”, indicó el ex jefe de Estado, refiriéndose al expresidente Juan Manuel Santos.

Esta no es la primera vez que Uribe señala a Santos como responsable de devolver el poder a los criminales. Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el expresidente arremetió de frente contra su sucesor en la presidencia.

“No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, dijo.

