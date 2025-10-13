Suscribirse

Álvaro Uribe arremete contra Juan Manuel Santos por la seguridad en Colombia: “La vanidosa ambición del Nobel”

El expresidente aseguró que el país debe “construir una nueva etapa de autoridad” para que llegue la paz.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 10:56 p. m.
Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. | Foto: Semana/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció este lunes sobre los acuerdos alcanzados en Medio Oriente entre Israel y Hamás, que terminaron con la liberación de los secuestrados en poder del grupo terrorista.

Uribe Vélez también destacó el papel que jugo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el plan de paz para la Franja de Gaza e insistió en que las paz se alcanza con autoridad.

“Que por fin llegue la paz al Medio Oriente. La agenda de la paz la pone la autoridad, no los violentos”, señaló el exmandatario, haciendo referencia a la actual situación de orden público en Colombia.

“Cuando aquí se iba avanzando, la vanidosa ambición del Nobel regresó el poder a los terroristas, que hoy controlan”, indicó el ex jefe de Estado, refiriéndose al expresidente Juan Manuel Santos.

Esta no es la primera vez que Uribe señala a Santos como responsable de devolver el poder a los criminales. Tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el expresidente arremetió de frente contra su sucesor en la presidencia.

No sea hipócrita que usted le devolvió el narcotráfico y el poder de asesinar a los criminales. No llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa. Y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht”, dijo.

Por eso, en el mensaje de este lunes envió una invitación a los colombianos: “Debemos imaginar y construir una nueva etapa de autoridad, que edifique seguridad y llegue a la paz”.

Noticias Destacadas

Redacción Semana
Daniel Quintero en campaña

Daniel Quintero congregó a miles de personas en un evento de campaña en Barrancabermeja

Redacción Semana
Iván Cepeda en Sincelejo

Los eventos de Iván Cepeda en plaza pública con los que busca imponerse en la consulta del Pacto Histórico

Redacción Semana

