Confidenciales

Álvaro Uribe plantea su fórmula para inversión y empleo: “Bajar impuestos, dar estabilidad y eliminar entidades estatales”

El expresidente colombiano y líder del Centro Democrático expresó su opinión a través de sus redes sociales.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 8:38 a. m.
Álvaro Uribe habla sobre la manera en la que se puede reactivar la inversión.
Álvaro Uribe habla sobre la manera en la que se puede reactivar la inversión. Foto: NurPhoto via Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe planteó su fórmula para que en Colombia se reactive la inversión y se cree empleo de calidad. De acuerdo con el líder del Centro Democrático, es clave la eliminación de entidades estatales, entre otras cosas, para mejorar la situación económica del país.

Según Uribe, al mismo tiempo se debe bajar impuestos, dar garantías de estabilidad y eliminar entidades para poder generar mejores condiciones.

“Bajar impuestos, dar garantías de estabilidad en reglas y eliminar entidades estatales es una necesidad para reactivar la inversión y crear empleo de calidad”, expresó Uribe en su cuenta de X.

Recientemente, el expresidente, en respuesta de una declaración del presidente Gustavo Petro frente a la suspensión del salario mínimo, manifestó que la función del Gobierno “no es acabar el emprendimiento privado”.

Confidenciales

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Confidenciales

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Confidenciales

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Confidenciales

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Confidenciales

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Confidenciales

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

Confidenciales

Así va el plan de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Política

Grupo de los 38 juristas cuestionó que se investigue a magistrados que absolvieron a Álvaro Uribe: “Sienta un precedente nefasto”

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Confidenciales

“Kevin es el tema de dolor y reflexión en las familias de Colombia”: Álvaro Uribe Vélez

“No es acabar con las posibilidades de empleo de calidad, no es derrochar los recursos del Estado ni tener un Estado gigante. La función de los gobiernos no es entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo. Nosotros, desde hace mucho tiempo, en el Centro Democrático defendemos la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Por eso hemos dicho que apoyamos el salario”, dijo Uribe en su momento.

El expresidente se encuentra en campaña por la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se medirá en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.

VER MÁS

Alvaro Uribe

Más de Confidenciales

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Empresario asesinado a manos de un sicario.

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró en ser precavidos para evitar accidentes como el que sufrió el niño Kevin Acosta.

Así va el plan de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.

Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

Noticias Destacadas