Álvaro Uribe plantea su fórmula para inversión y empleo: “Bajar impuestos, dar estabilidad y eliminar entidades estatales”

El expresidente Álvaro Uribe planteó su fórmula para que en Colombia se reactive la inversión y se cree empleo de calidad. De acuerdo con el líder del Centro Democrático, es clave la eliminación de entidades estatales, entre otras cosas, para mejorar la situación económica del país.

Según Uribe, al mismo tiempo se debe bajar impuestos, dar garantías de estabilidad y eliminar entidades para poder generar mejores condiciones.

“Bajar impuestos, dar garantías de estabilidad en reglas y eliminar entidades estatales es una necesidad para reactivar la inversión y crear empleo de calidad”, expresó Uribe en su cuenta de X.

Recientemente, el expresidente, en respuesta de una declaración del presidente Gustavo Petro frente a la suspensión del salario mínimo, manifestó que la función del Gobierno “no es acabar el emprendimiento privado”.

La función del gobierno no es acabar el empleo ni entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo. pic.twitter.com/LCyAN4YvcS — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 16, 2026

“No es acabar con las posibilidades de empleo de calidad, no es derrochar los recursos del Estado ni tener un Estado gigante. La función de los gobiernos no es entregar el país al imperio de la corrupción y del narcoterrorismo. Nosotros, desde hace mucho tiempo, en el Centro Democrático defendemos la economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Por eso hemos dicho que apoyamos el salario”, dijo Uribe en su momento.

El expresidente se encuentra en campaña por la candidata presidencial Paloma Valencia, quien se medirá en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.