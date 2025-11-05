Confidenciales
Amalia Salgado se inscribió como candidata al Congreso por el Centro Democrático
La excónsul aspiró a las listas que conformará el Centro Democrático para las legislativas de 2026.
Amalia Salgado, excónsul de Colombia en Houston, presentó su nombre para que el Centro Democrático la considere para las elecciones legislativas de 2026.
Salgado aspiró a las dos corporaciones, tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, pero será la dirección quien, a través de un estudio, definirá su aspiración.
La excónsul se presentó como abogada y anticipó que defenderá sus raíces en dado caso de que pueda llegar al Congreso el próximo año por medio de este partido.
“Abogada, hija de Acacías, orgullosa de mis raíces y convencida de que es hora de darle al Llano ese lugar que nunca ha tenido. Me he preparado con todo el rigor para dar este paso”, dijo la excónsul.
Manifestó que cree en la política como una herramienta para servir, escuchar y construir soluciones para su región: “Tengo fe. Fe en Dios, en mi tierra y en ustedes”.
