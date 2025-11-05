Confidenciales

Amalia Salgado se inscribió como candidata al Congreso por el Centro Democrático

La excónsul aspiró a las listas que conformará el Centro Democrático para las legislativas de 2026.

6 de noviembre de 2025, 1:04 a. m.