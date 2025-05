Andrea, hija del presidente Petro, le sale al paso a comentarios tras publicación de una foto: “no necesito aprobación ajena”

“ Critican mi cuerpo por una foto. Yo lo llamo seguridad propia. Mostrarme tal como soy no es para agradarles, es para recordarme que no necesito aprobación ajena para tener valor”, dijo puntualmente Andrea Petro, junto a la imagen en la citada red social.

Tras la publicación de la imagen, algunos seguidores de Andrea Petro comentaron en su publicación: “Yo veo una mujer inteligente, soñadora y que a pesar de todas las adversidades que le tocó vivir y los ataques recurrentes; no se derrumba (...) Venga pero ¿Quién pidió esa imagen? (...) Vaya forma de valorarse (...) Así es. Y si te da por operarte, también te van a joder. Mejor dicho, viven más pendiente de la vida de los demás que de la vida de ellos mismos (...) Yo quisiera tener ese cuerpazo; natural y bien cuidado y sobre todo lo tiene una persona decente y segura (...) Muy insegura para tener que publicar, no para que otro lo apruebe pero si para que muchos lo vean.Si te sientes segura como dices, no necesitas demostrarle nada a nadie, es como si esperaras ver las reacciones que quieres que digan de lo que tienes. Es hermosa, es mujer..!!“.