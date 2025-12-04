Suscribirse

Andrés Bedoya inscribió su candidatura al Senado

El candidato se ha desempeñado como diputado del departamento de Antioquia (2024-2025)

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 2:50 a. m.
Andrés Felipe Bedoya Rendón
Andrés Felipe Bedoya Rendón. | Foto: Suministrada / API

Andrés Felipe Bedoya Rendón realizó este jueves, 4 de diciembre, desde Corferias, la inscripción de su candidatura al Senado de la República de Colombia por el Movimiento Significativo, Creemos El Equipo de la Gente.

“El 2026 inicia este 8 de diciembre, cuando empieza la campaña electoral para hacerle frente al desgobierno de Gustavo Petro, que tiene sumido el país en violencia”, dijo el candidato.

Bedoya, quien es un empresario antioqueño, es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un posgrado en Gerencia Pública de la Universidad Pontifica Bolivariana.

Andrés Felipe Bedoya Rendón
Andrés Felipe Bedoya Rendón. | Foto: Suministrada / API

Se ha desempeñado como diputado del departamento de Antioquia (2024-2025), también trabajó como coordinador político nacional de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez (2022), y fue secretario de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín (2016-2019).

El movimiento Creemos realizará el próximo viernes, 5 de diciembre, la inscripción de su única lista para la Cámara de Representantes en Antioquia, conformada por 17 personas de distintas subregiones del departamento.

