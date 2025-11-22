Suscribirse

Andrés Pastrana recibe espaldarazo para continuar al frente de la presidencia de la Internacional Demócrata de Centro

Se trata de la mayor organización política internacional que agrupa a partidos de centro y centro-derecha.

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 11:49 p. m.
Andrés Pastrana. Expresidente
Andrés Pastrana fue reelegido como presidente de la Internacional Demócrata de Centro. | Foto: afp

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana Arango fue reelecto en su cargo como presidente de la Internacional Demócrata de Centro, una organización política internacional que agrupa a partidos de centro y centro-derecha.

“Agradezco la confianza y el apoyo de los miembros de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) por mi reelección, de forma unánime”, resaltó el exmandatario colombiano en su cuenta de X.

La organización fue fundada en 1960 y renovada en su marco legal y estatutario en 2021, consolidándose como un actor relevante en el escenario internacional y ofreciendo una respuesta unificada y firme al populismo radical, las fuerzas autoritarias de izquierda, el terrorismo, entre otros.

Desde allí también se promueve la paz, la estabilidad, la ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible, apoyando a sus partidos miembros en el fortalecimiento de sus estructuras internas y trabajando activamente en la defensa de los sistemas democráticos.

