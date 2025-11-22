Andrés Pastrana recibe espaldarazo para continuar al frente de la presidencia de la Internacional Demócrata de Centro

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana Arango fue reelecto en su cargo como presidente de la Internacional Demócrata de Centro, una organización política internacional que agrupa a partidos de centro y centro-derecha.

“Agradezco la confianza y el apoyo de los miembros de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) por mi reelección, de forma unánime”, resaltó el exmandatario colombiano en su cuenta de X.

La organización fue fundada en 1960 y renovada en su marco legal y estatutario en 2021, consolidándose como un actor relevante en el escenario internacional y ofreciendo una respuesta unificada y firme al populismo radical, las fuerzas autoritarias de izquierda, el terrorismo, entre otros.

Desde allí también se promueve la paz, la estabilidad, la ayuda humanitaria y el desarrollo sostenible, apoyando a sus partidos miembros en el fortalecimiento de sus estructuras internas y trabajando activamente en la defensa de los sistemas democráticos.