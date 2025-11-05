La representante a la Cámara, Katherine Miranda, lanzó nuevamente un duro mensaje en contra del presidente Gustavo Petro por la forma en la que ha direccionado al país durante los tres años que ha durado su Gobierno.

Es de recordar que en su momento, Miranda apoyó al máximo mandatario y le hizo campaña para que llegara a la Casa de Nariño. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer al no estar de acuerdo con las políticas del Gobierno.

Por ello, la congresista volvió a dejar en evidencia que se arrepiente del voto que le dio al hoy jefe de Estado y dejó en claro que no lo volvería a apoyar, así como a nadie que sea cercano a él.

“Aprendí la lección: jamás volveré a votar por alguien cercano a Gustavo Petro“, escribió.

De hecho, aprovechó la oportunidad para lanzarle un nuevo dardo al Ejecutivo, tal y como ha hecho en otras ocasiones. “El país no resiste otro Gobierno que destruya la confianza, la economía y la esperanza de la gente“, expresó.

Finalmente, reconoció y reiteró que, según ella, haber votado por Petro fue un error, por lo que no lo volvería a hacer.

“Querer a Colombia también es tener el valor de decir: me equivoqué y no repetir el error“, complementó.