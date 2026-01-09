Armando Benedetti

Armando Benedetti celebra respuesta de Donald Trump sobre reunión con Gustavo Petro: “Saldrá muy bien”

El ministro del Interior fue uno de los afectados del Gobierno Petro, al retirársele la visa estadounidense.

Redacción Semana
10 de enero de 2026, 12:46 a. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

Un bálsamo representó la llamada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su similar de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles 7 de enero.

En ella, según reveló Petro en un discurso dado en la plaza de Bolívar, se confirmó que habrá un encuentro en Washington entre ambos mandatarios.

La noticia rompió la tensión que existía entre ambos y llenó de esperanza a quienes temían que Colombia sufriera consecuencias similares a las de Venezuela, país que fue bombardeado por Estados Unidos en el marco de la operación para capturar a Nicolás Maduro.

Uno de los que celebró la reunión es el ministro del Interior, Armando Benedetti.

En la red social X, republicó un trino del periodista colombiano Juan Esteban Silva, corresponsal en la Casa Blanca para otros medios nacionales.

“Atención: el presidente Trump despeja cualquier duda sobre el buen momento de la relación bilateral. Le pregunté directamente junto al Marine One antes de partir a Florida qué pasaría si la reunión no sale como se tiene previsto. “Creo que saldrá muy bien, eso buscamos”, me responde. Muy buena noticia para Colombia”, escribió el reportero.

Benedetti replicó el mensaje con un comentario que evidencia optimismo frente a este nuevo escenario diplomático: “¡Donald Trump dice que la reunión con el presidente Gustavo Petro saldrá bien!”.

