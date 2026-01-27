Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue captado junto al precandidato presidencial Roy Barreras. Ante la polémica que generó por supuesta participación en política, el alto funcionario aclaró el encuentro.

Benedetti indicó que no conversó con Barreras sobre política: “Estábamos hablando sobre el calendario electoral. Nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida”.

Armando Benedetti enciende polémica: “Si hubiera reelección, Petro gana otra vez”

Frente a las dudas sobre su posible aterrizaje en la campaña presidencial de Iván Cepeda, el candidato de Gustavo Petro para las contiendas de mayo, Benedetti descartó, por ahora, su incursión en ese proyecto.

“Yo lo único que quiero es terminar como ministro hasta el 6 (de agosto). Yo no estoy descartando ni asegurando. Lo único que estoy diciendo es que yo quiero ir hasta el 7 de agosto”, dijo Benedetti.

El presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Colprensa

En el escenario hipotético de que el presidente Gustavo Petro le pidiera que saliera del Ejecutivo para sumarse a la campaña, él aseguró que tendría que pensarlo. Al parecer, Petro sí le habría manifestado eso, según fuentes consultadas por SEMANA.