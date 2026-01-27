El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que por ahora se vaya a ir a la campaña de Iván Cepeda. “Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, aseguró.

Benedetti descartó que por ahora vaya a salir del Gobierno, a pesar de que otras versiones apuntaron a que el presidente Gustavo Petro le habría pedido que llegue a la campaña de Iván Cepeda para apoyar ese proceso; así se lo confirmaron a SEMANA fuentes de la Casa de Nariño en medio de una conversación informal que sostuvieron Benedetti y Petro recientemente.

Incluso, hubo comentarios que generaron risas entre ambos al reconocer que Benedetti no es del todo de izquierda, pero que ha sido clave en todo el proceso del progresismo desde 2022.

Aunque por ahora Benedetti negó que vaya a dar un paso al costado, se sabe que uno de los fuertes del ministro del Interior son las movidas electorales, las cuales le podrían servir a Cepeda para impulsar su candidatura.

Petro le habría reconocido a Benedetti que sería clave para el panorama electoral. Foto: Colprensa

Si Benedetti diera un paso al costado, se iría después del 8 de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones al Congreso y se defina cómo quedarán configuradas las nuevas fuerzas políticas para el periodo 2026-2030, aunque él dice que quiere mantenerse hasta el 7 de agosto, cuando termina el Gobierno Petro.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Benedetti ha sido una de las personas más cercanas al presidente Petro. Desde 2022 lo ayudó en su campaña y, aunque fue enviado como embajador de Colombia ante Venezuela y luego estuvo en la FAO, desde que llegó a la Casa de Nariño —primero como asesor y luego como ministro del Interior— Benedetti logró hablarle al oído al mandatario y ser uno de sus principales consejeros.

El ministro del Interior ha sido cercano al presidente Petro. Foto: Fotografía: César Carrión - Presidencia de la República

Más allá de ese hecho, por ahora, el ministro del Interior está a la espera del trámite de su visa o un permiso especial para Estados Unidos para acompañar al presidente Petro en su visita a Washington para encontrarse con Donald Trump.