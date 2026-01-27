Política

Armando Benedetti asegura que quiere mantenerse en el Gobierno: “Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”

El ministro del Interior negó que le hayan pedido colaborar en las elecciones del 2026.

Nicolás Méndez Galvis

27 de enero de 2026, 2:18 p. m.
Armando Benedetti se refirió a la supuesta invitación de Gustavo Petro para llegar a la campaña de Iván Cepeda.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que por ahora se vaya a ir a la campaña de Iván Cepeda. “Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, aseguró.

Benedetti descartó que por ahora vaya a salir del Gobierno, a pesar de que otras versiones apuntaron a que el presidente Gustavo Petro le habría pedido que llegue a la campaña de Iván Cepeda para apoyar ese proceso; así se lo confirmaron a SEMANA fuentes de la Casa de Nariño en medio de una conversación informal que sostuvieron Benedetti y Petro recientemente.

Incluso, hubo comentarios que generaron risas entre ambos al reconocer que Benedetti no es del todo de izquierda, pero que ha sido clave en todo el proceso del progresismo desde 2022.

Aunque por ahora Benedetti negó que vaya a dar un paso al costado, se sabe que uno de los fuertes del ministro del Interior son las movidas electorales, las cuales le podrían servir a Cepeda para impulsar su candidatura.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido centro de la polémica por declaraciones sobre la reelección presidencial, mientras Gustavo Petro alertó sobre la compra de votos.
Si Benedetti diera un paso al costado, se iría después del 8 de marzo, cuando se lleven a cabo las elecciones al Congreso y se defina cómo quedarán configuradas las nuevas fuerzas políticas para el periodo 2026-2030, aunque él dice que quiere mantenerse hasta el 7 de agosto, cuando termina el Gobierno Petro.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Benedetti ha sido una de las personas más cercanas al presidente Petro. Desde 2022 lo ayudó en su campaña y, aunque fue enviado como embajador de Colombia ante Venezuela y luego estuvo en la FAO, desde que llegó a la Casa de Nariño —primero como asesor y luego como ministro del Interior— Benedetti logró hablarle al oído al mandatario y ser uno de sus principales consejeros.

El presidente, Gustavo Petro, y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 10 de marzo de 2025
Más allá de ese hecho, por ahora, el ministro del Interior está a la espera del trámite de su visa o un permiso especial para Estados Unidos para acompañar al presidente Petro en su visita a Washington para encontrarse con Donald Trump.

Noticias Destacadas