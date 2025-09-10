Armando Benedetti: “La derecha no sirve ni para el fútbol ni para las políticas sociales, la derecha no está con el pueblo nunca”

La fiebre del mundial ya empezó a apoderarse de los corazones futboleros y, sobre todo, de los hinchas de la Selección Colombia, que celebraron la clasificación del equipo nacional.

Es tanta la emoción que hasta el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la clasificación del seleccionado con un particular video que publicó en sus redes sociales.

Con la derecha nunca hemos ido a un Mundial! Viva Colombia! 🇨🇴 pic.twitter.com/YCqJqffXOE — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 10, 2025

En el video publicado, Benedetti aseguró que “gústeles o no” la Selección solo va a mundiales cuando en el poder hay gobiernos de centro o de centro-izquierda", y lanzó una pulla contra la derecha al decir que sus gobiernos “no sirven ni para el fútbol ni para las políticas sociales”.

“Si hay algo que es bueno para el país es el fútbol y las políticas públicas. Y en el fútbol, hemos clasificado hoy al Mundial. Pero no lo hicimos cuando la derecha está en el poder, por ejemplo, cuando estuvo Andrés Pastrana en el poder o cuando estuvo Álvaro Uribe, ni tampoco cuando Duque estuvo en la Presidencia”, señaló el ministro Benedetti.

Y siguió con su argumento: “Pero siempre que hay alguien de centro o de izquierda, o desde el presidente César Gaviria, presidente Virgilio Barco, al mismo tiempo el de Samper, también el de Santos, dos veces, y ahora el del presidente Petro, hemos ido y vamos al Mundial”.