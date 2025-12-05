Confidenciales

Armando Benedetti tras sorteo del Mundial 2026: “Si usted quiere que Colombia vuelva otra vez, que esto no se vaya a joder”

De cara a las elecciones presidentes del 2026, el ministro habló del futuro del país con relación a quién será el nuevo presidente y exaltó el mandato de Gustavo Petro.

Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

6 de diciembre de 2025, 3:43 a. m.