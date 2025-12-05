Suscribirse

Confidenciales

Armando Benedetti tras sorteo del Mundial 2026: “Si usted quiere que Colombia vuelva otra vez, que esto no se vaya a joder”

De cara a las elecciones presidentes del 2026, el ministro habló del futuro del país con relación a quién será el nuevo presidente y exaltó el mandato de Gustavo Petro.

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 3:43 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: JUAN DIEGO CANO

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó un inesperado mensaje luego de que se conociera el grupo en el que quedó la Selección Colombia tras el sorteo del Mundial 2026.

“Colombia quedó en el grupo K en el Mundial de la Fifa 2026. Cada vez que hemos ido a un Mundial, el presidente era liberal o de izquierda”, dijo el funcionario del Gobierno Petro.

Benedetti dio su punto de vista sobre la Selección en el Mundial en medio los anteriores gobiernos de Colombia, exaltando a algunos expresidentes.

Cuando ha gobernado la derecha, nunca hemos ido a un Mundial. Son datos y hay que darlos”, puntualizó el ministro en su cuenta personal de X.

De cara a las elecciones presidentes del 2026, el funcionario habló del futuro del país con relación a quién será el nuevo presidente y exaltó el mandato de Gustavo Petro.

“Con el gobierno de Petro, volvimos otra vez al Mundial. Entonces, si usted quiere que Colombia vuelva otra vez al mundial, que esto no se vaya a joder, que la muerte no gane, no apoye la muerte”, afirmó a través de un video.

