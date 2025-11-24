Armando Benedetti vuelve a hablar de la lista Clinton y se refiere a las “hienas” que lo persiguen y lo rodean

En un enigmático trino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, puso la mirada sobre un grupo de personas que según él han salido a atacarlo desde que fue incluido en la lista Clinton.

“Desde que me incluyeron en la OFAC, las hienas han salido a perseguirme y a rodearme, y como siempre sin una prueba o un testigo o lugar de los hechos, e inventando teorías con base en supuestos que siempre son desmentidos, y eso a la prensa no le importa. Les gusta es el show”, asegura el alto funcionario en un trino.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) November 24, 2025

Benedetti no entregó más detalles de quiénes son esas hienas. Recientemente, el ministro ha contado lo que ha significado su incursión en la lista OFAC. “Me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante”, dijo.

SEMANA reveló también que la Casa de Nariño le pidió asesoría al Senado para que los oriente sobre cómo pagarles el salario mensual, pues ellos han tenido que hacer el mismo trámite para poder pagarles a os excomandante de las Farc que no pueden abrir una cuenta bancaria.