Así fue la votación que volvió a dejar a la magistrada Cristina Lombana por fuera de la presidencia de la Sala de Instrucción

La magistrada Lombana no ha podido ocupar ese cargo, ni la vicepresidencia, desde que llegó a la Corte Suprema.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 3:18 p. m.
La magistrada Cristina Lombana aspiró a la presidencia de la Sala de Instrucción, pero sus compañeros eligieron a Francisco Farfán.
La magistrada Cristina Lombana aspiró a la presidencia de la Sala de Instrucción, pero sus compañeros eligieron a Francisco Farfán. Foto: No

La magistrada Cristina Lombana volvió a quedarse con la aspiración en las manos para llegar a la presidencia de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el magistrado Francisco Farfán, quien estaba siendo investigado por supuestas filtraciones al clan Gnecco, resultara elegido para ocupar ese cargo durante 2026.

Lombana volvió a poner sobre la mesa su candidatura para esa designación, pero solo contó con el apoyo del magistrado Héctor Alarcón. En contraste, Farfán recibió el respaldo de sus compañeros César Reyes, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda.

Rueda, a su vez, consiguió el apoyo de las mayorías para ser elegido como vicepresidente de la Sala de Instrucción, cargo que ha ocupado en tres oportunidades durante el periodo que lleva como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Francisco Farfán llega a la presidencia de la Sala de Instrucción de la Corte un día antes de que la magistrada Cristina Lombana empiece a escuchar, en versión libre, a 18 congresistas y funcionarios de la Comisión de Acusación, quienes fueron denunciados por la Veeduría Acción Judicial por presuntas irregularidades en la investigación contra ese togado.

