“Así quieran intimidarme, no me van a callar”: le dicen a Armando Benedetti. Vea lo que pasó

Por esa razón, la congresista aseguró que el jefe de la cartera política la quiere intimidar, pero que no logrará su objetivo y seguirá adelante con su intención de promover una moción de censura en contra del ministro.

“Benedetti me denunció por ejercer mi deber y derecho como congresista: hacer control político. Mi trabajo es cuestionar a funcionarios con graves señalamientos y exigir que respondan. Así quieran intimidarme, ¡no me van a callar! El control político no es un delito”, dijo la representante.