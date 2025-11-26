Así reaccionó Gustavo Bolívar a la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe: “No lo celebro”

Este martes se conoció el fallo de segunda instancia con el que se condenó a 28 años de cárcel a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Es importante precisar que Uribe aún puede apelar, lo que muy seguramente hará en las próximas horas.

Lo cierto es que la decisión desató muchas reacciones de varios sectores políticos y sociales. Una de ellas fue la de Gustavo Bolívar, uno de los pesos pesados del petrismo.

El exsenador se pronunció a través de su cuenta de X y se mostró conforme por la condena del familiar del exjefe de Estado. “Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe”, dijo.

“Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia”, agregó.

Para cerrar la publicación, que también desató comentarios, utilizó una frase que llamó mucho la atención: “No lo celebro”.