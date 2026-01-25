Así respondieron los candidatos de la Gran Consulta sobre a quién apoyarían en una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Los candidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia tuvieron este domingo, 25 de enero, su primer debate televisado.

Durante el encuentro que fue organizado por El Tiempo y RCN, y que se extendió por dos horas, los nueve aspirantes expusieron sus propuestas de cara a los comicios que se realizarán el próximo 8 de marzo, día de las elecciones legislativas.

En uno de los segmentos del debate, los candidatos fueron cuestionados sobre a quién apoyarían en caso de que la segunda vuelta se disputara entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes hasta el momento lideran las encuestas.

Cada uno de ellos respondió en un pequeño tablero. Esto fue lo que dijeron:

Paloma Valencia: “Apoyaré a cualquiera que no sea heredero de Petro”.

David Luna: “De acá sale el presidente”.

Juan Daniel Oviedo: “No gobernamos con supuestos, acá está el pre”.

Mauricio Cárdenas: “No a Cepeda”.

Juan Carlos Pinzón: “No es decoroso hacer esa pregunta a los miembros de la Gran Consulta. Voto por el que no sea comunista y narco”.

Enrique Peñalosa: “Vamos a ganar nosotros”.

Aníbal Gaviria: “Esa hipótesis no sucederá. De la consulta saldrá el próximo presidente”.

Juan Manuel Galán: “El próximo presidente de Colombia está acá”.

Vicky Dávila: “Yo seré presidente. Nunca Cepeda, el heredero”.

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @GranConsulta

Expresidentes asesores

Otra de las preguntas fue a qué expresidente de Colombia seleccionarían como su consejero. Esto dijeron:

Paloma Valencia: “Uribe”.

David Luna: “Trabajaré con todos. Los reconciliaré por el bien de Colombia”.

Juan Daniel Oviedo: “Colombia necesita escuchar a la gente”.

Mauricio Cárdenas: “No tengo jefes. Los oiré a todos”.

Juan Carlos Pinzón: “No tengo jefes. Pediré consejo a varios. El presidente Uribe conoce muchos temas”.

Enrique Peñalosa: “Todos menos Samper y Petro”.

Aníbal Gaviria: “Alberto Lleras Camargo. Si no a la gente”.

Juan Manuel Galán: “Los tendré a todos en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”.

Vicky Dávila: “Yo no tengo jefe, pero Uribe es mi preferido. Duque, Gaviria y Pastrana siempre podrán aportar. Eso sí ni por el chiras Samper y Petro”.