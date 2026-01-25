Confidenciales

Así respondieron los candidatos de la Gran Consulta sobre a quién apoyarían en una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella

Los nueve aspirantes participaron este domingo en un debate organizado por El Tiempo y RCN.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 1:47 a. m.
La Gran Consulta por Colombia está conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán
La Gran Consulta por Colombia está conformada por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia y Juan Manuel Galán

Los candidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia tuvieron este domingo, 25 de enero, su primer debate televisado.

Durante el encuentro que fue organizado por El Tiempo y RCN, y que se extendió por dos horas, los nueve aspirantes expusieron sus propuestas de cara a los comicios que se realizarán el próximo 8 de marzo, día de las elecciones legislativas.

En uno de los segmentos del debate, los candidatos fueron cuestionados sobre a quién apoyarían en caso de que la segunda vuelta se disputara entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes hasta el momento lideran las encuestas.

Cada uno de ellos respondió en un pequeño tablero. Esto fue lo que dijeron:

Esteban Santos habló de la campaña presidencial y dio su opinión sobre Cepeda y De la Espriella: “Se vendrán con toda a atacarme”

Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

El elogio de Álvaro Uribe a Javier Milei y la respuesta del presidente argentino. ¿Qué le dijo?

Abelardo de la Espriella responde a críticas del general (r) Óscar Naranjo: “No creo que haya combatido siempre el crimen, como se jacta”

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

El general (r) José Luis Ramírez, nuevo director del CTI: la Fiscalía hizo el anuncio oficial

Llega nuevo comandante a la Octava División del Ejército Nacional: estas son las zonas de Colombia a su cargo

Gran Consulta por Colombia: los nueve candidatos se enfrentan a su primer debate en vivo. Así responden

Vicky Dávila reacciona a su repunte en las encuestas: dijo que en la Gran Consulta por Colombia está el ganador de las elecciones presidenciales

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Paloma Valencia: “Apoyaré a cualquiera que no sea heredero de Petro”.

David Luna: “De acá sale el presidente”.

Juan Daniel Oviedo: “No gobernamos con supuestos, acá está el pre”.

Mauricio Cárdenas: “No a Cepeda”.

Juan Carlos Pinzón: “No es decoroso hacer esa pregunta a los miembros de la Gran Consulta. Voto por el que no sea comunista y narco”.

Enrique Peñalosa: “Vamos a ganar nosotros”.

Aníbal Gaviria: “Esa hipótesis no sucederá. De la consulta saldrá el próximo presidente”.

Juan Manuel Galán: “El próximo presidente de Colombia está acá”.

Vicky Dávila: “Yo seré presidente. Nunca Cepeda, el heredero”.

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.
Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @GranConsulta

Expresidentes asesores

Otra de las preguntas fue a qué expresidente de Colombia seleccionarían como su consejero. Esto dijeron:

Paloma Valencia: “Uribe”.

David Luna: “Trabajaré con todos. Los reconciliaré por el bien de Colombia”.

Juan Daniel Oviedo: “Colombia necesita escuchar a la gente”.

Mauricio Cárdenas: “No tengo jefes. Los oiré a todos”.

Juan Carlos Pinzón: “No tengo jefes. Pediré consejo a varios. El presidente Uribe conoce muchos temas”.

Enrique Peñalosa: “Todos menos Samper y Petro”.

Aníbal Gaviria: “Alberto Lleras Camargo. Si no a la gente”.

Juan Manuel Galán: “Los tendré a todos en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores”.

Vicky Dávila: “Yo no tengo jefe, pero Uribe es mi preferido. Duque, Gaviria y Pastrana siempre podrán aportar. Eso sí ni por el chiras Samper y Petro”.

