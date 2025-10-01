Suscribirse

Avanza proyecto de ‘familias guardabosques’ con el que se busca reemplazar los cultivos de uso ilícito

La iniciativa es impulsada por el senador Enrique Cabrales como una alternativa a la gestión que ha hecho el Gobierno.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 9:22 p. m.
TIBÚ
El congresista busca que sea una alternativa para los campesinos que hoy tienen que cultivar coca. | Foto: Juan Carlos Sierra

En el Congreso fue aprobado en segundo debate un proyecto que busca reemplazar los cultivos ilícitos por proyectos productivos para los campesinos. La iniciativa es del senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien celebró este paso, especialmente en medio del contexto de la paz total.

“Proponemos que las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes sean el corazón de la solución y se conviertan verdaderamente en guardianes de la naturaleza, la flora, la fauna y verdaderos enemigos del narcotráfico”, aseguró el senador de oposición.

Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático
La iniciativa es liderada por el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático. | Foto: Cortesía

El congresista le pidió a sus colegas seguir avanzando en esta iniciativa para que los campesinos y los colombianos que viven en las regiones puedan tener mejores oportunidades.

La propuesta se da en medio del debate que se ha generado por la descertificación por parte de los Estados Unidos y el incremento de cultivos de uso ilícito en el país, por lo que el senador considera que esto podría contrarrestar esa realidad.

