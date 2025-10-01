Avanza proyecto de ‘familias guardabosques’ con el que se busca reemplazar los cultivos de uso ilícito

En el Congreso fue aprobado en segundo debate un proyecto que busca reemplazar los cultivos ilícitos por proyectos productivos para los campesinos. La iniciativa es del senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien celebró este paso, especialmente en medio del contexto de la paz total.

“Proponemos que las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes sean el corazón de la solución y se conviertan verdaderamente en guardianes de la naturaleza, la flora, la fauna y verdaderos enemigos del narcotráfico”, aseguró el senador de oposición.

La iniciativa es liderada por el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático. | Foto: Cortesía

El congresista le pidió a sus colegas seguir avanzando en esta iniciativa para que los campesinos y los colombianos que viven en las regiones puedan tener mejores oportunidades.