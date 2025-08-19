Suscribirse

Confidenciales

Barranquilla entrega primeras becas del programa “La Beca de tu Vida”

Cubre varios programas en universidades del Atlántico.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 4:23 p. m.
El programa cubre el 100% de la matrícula en universidades privadas acreditadas institucionalmente de alta calidad.
El programa cubre el 100% de la matrícula en universidades privadas acreditadas institucionalmente de alta calidad. | Foto: Alcaldía de Barranquila

Este martes, 19 de agosto, se conoció la noticia de la entrega oficial de 44 becas correspondientes a la primera cohorte del programa “La Beca de tu Vida”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación superior de alta calidad para egresados de colegios oficiales en Barranquilla.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se pronunció por medio de su cuenta de X: “La educación ha sido prioridad en Barranquilla desde el día uno, y hoy lo demostramos premiando a los primeros 44 jóvenes con ‘La Beca de tu Vida’”.

La inversión supera los 30.000 millones de pesos y asegura cobertura total de matrícula, formación en inglés y apoyos complementarios durante toda la carrera universitaria.

Los beneficiarios podrán formarse en programas como Medicina, Ingeniería, Ciencia de los Datos, Negocios Internacionales y Arquitectura, en instituciones acreditadas como la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa, la Universidad Libre y la Universidad Simón Bolívar.

Durante la ceremonia, Char recordó el avance educativo de la ciudad en los últimos años y afirmó: “La verdadera herencia que les podemos entregar a nuestros hijos es la educación”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Excomisionado de paz habló de la Segunda Marquetalia y su supuesta autoría en asesinato de Miguel Uribe: “Así operaba la Teófilo Forero de las Farc”

2. Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

3. Histórico: equipo de octavos de Libertadores cierra el mayor acuerdo de patrocinio del fútbol sudamericano

4. Astrología china: estos son los tres signos que podrían ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

5. ICE se prepara en 2025 para la mayor expansión de cárceles de migrantes en la historia de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAlejandro Charbecas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.