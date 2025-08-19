Confidenciales
Barranquilla entrega primeras becas del programa “La Beca de tu Vida”
Cubre varios programas en universidades del Atlántico.
Este martes, 19 de agosto, se conoció la noticia de la entrega oficial de 44 becas correspondientes a la primera cohorte del programa “La Beca de tu Vida”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación superior de alta calidad para egresados de colegios oficiales en Barranquilla.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se pronunció por medio de su cuenta de X: “La educación ha sido prioridad en Barranquilla desde el día uno, y hoy lo demostramos premiando a los primeros 44 jóvenes con ‘La Beca de tu Vida’”.
¡La educación ha sido prioridad en Barranquilla desde el día uno, y hoy lo demostramos premiando a los primeros 44 jóvenes con ‘La Beca de tu Vida’!👏🏼— Alejandro Char (@AlejandroChar) August 19, 2025
Con una inversión de más de $30 mil millones, estamos cumpliendo el sueño de nuestros egresados de colegios oficiales 2024 y de… pic.twitter.com/LNNaX9lWhd
La inversión supera los 30.000 millones de pesos y asegura cobertura total de matrícula, formación en inglés y apoyos complementarios durante toda la carrera universitaria.
Los beneficiarios podrán formarse en programas como Medicina, Ingeniería, Ciencia de los Datos, Negocios Internacionales y Arquitectura, en instituciones acreditadas como la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa, la Universidad Libre y la Universidad Simón Bolívar.
Durante la ceremonia, Char recordó el avance educativo de la ciudad en los últimos años y afirmó: “La verdadera herencia que les podemos entregar a nuestros hijos es la educación”.