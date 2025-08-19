Barranquilla entrega primeras becas del programa “La Beca de tu Vida”

Este martes, 19 de agosto, se conoció la noticia de la entrega oficial de 44 becas correspondientes a la primera cohorte del programa “La Beca de tu Vida”, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la educación superior de alta calidad para egresados de colegios oficiales en Barranquilla.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se pronunció por medio de su cuenta de X: “La educación ha sido prioridad en Barranquilla desde el día uno, y hoy lo demostramos premiando a los primeros 44 jóvenes con ‘La Beca de tu Vida’”.

Con una inversión de más de $30 mil millones, estamos cumpliendo el sueño de nuestros egresados de colegios oficiales 2024 y de… pic.twitter.com/LNNaX9lWhd — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 19, 2025

La inversión supera los 30.000 millones de pesos y asegura cobertura total de matrícula, formación en inglés y apoyos complementarios durante toda la carrera universitaria.

Los beneficiarios podrán formarse en programas como Medicina, Ingeniería, Ciencia de los Datos, Negocios Internacionales y Arquitectura, en instituciones acreditadas como la Universidad del Norte, la Universidad de la Costa, la Universidad Libre y la Universidad Simón Bolívar.