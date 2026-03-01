Confidenciales

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

El ministro Jorge Iván Cuervo lideró el comité departamental de justicia en Nariño.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 7:48 p. m.
Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.
Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Foto: Suministrada a Semana.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, participó en el comité departamental de justicia en Nariño para buscar acciones que fortalezcan el sistema en la región.

En el espacio se definió una estrategia clara para reducir las barreras al acceso a la justicia y fortalecer la presencia de las instituciones en los diferentes municipios.

Aunque hay 19 sistemas locales de justicia en operación, se detectó la necesidad de ampliar su ejecución en más pueblos y consolidarlos para resolver conflictos.

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

“El comité departamental de justicia no solo es una instancia de coordinación, sino un escenario estratégico para la toma de decisiones en materia de justicia en las regiones”, dijo el ministro.

Confidenciales

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Confidenciales

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Confidenciales

Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

Confidenciales

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

Confidenciales

Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

Confidenciales

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Cali

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

Nación

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

Mejor Colombia

No solo es Barranquilla. Así se vivieron los otros carnavales que celebró Colombia en febrero

Mientras que la directora de métodos alternativos de solución de conflictos, Martha Ramos, resaltó el papel de las casas de justicia para la solución pacífica de controversias.

“El ciudadano que acude a una casa de justicia encuentra herramientas efectivas para resolver sus conflictos de manera ágil a través de la conciliación, con acuerdos que hacen tránsito a cosa juzgada”, agregó la funcionaria.

Más de Confidenciales

Daniel Coronell y su discusión con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

mauricio cárdenas Exministro de Hacienda

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

La candidata Vicky Dávila visitó a la Virgen de Chiquinquirá en su cierre de campaña.

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño. Hará lo posible para que su proyecto político sea reelegido.

Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional.

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

El mensaje de David Luna a una semana de la primera jornada electoral de 2026: “La respuesta somos todos”

Juan Carlos Pinzón

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Javier Suárez.

Candidato de la Alianza Verde propone que la Educación Física sea una asignatura obligatoria en todos los colegios

Noticias Destacadas