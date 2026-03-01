Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, participó en el comité departamental de justicia en Nariño para buscar acciones que fortalezcan el sistema en la región.

En el espacio se definió una estrategia clara para reducir las barreras al acceso a la justicia y fortalecer la presencia de las instituciones en los diferentes municipios.

Aunque hay 19 sistemas locales de justicia en operación, se detectó la necesidad de ampliar su ejecución en más pueblos y consolidarlos para resolver conflictos.

“El comité departamental de justicia no solo es una instancia de coordinación, sino un escenario estratégico para la toma de decisiones en materia de justicia en las regiones”, dijo el ministro.

Mientras que la directora de métodos alternativos de solución de conflictos, Martha Ramos, resaltó el papel de las casas de justicia para la solución pacífica de controversias.

“El ciudadano que acude a una casa de justicia encuentra herramientas efectivas para resolver sus conflictos de manera ágil a través de la conciliación, con acuerdos que hacen tránsito a cosa juzgada”, agregó la funcionaria.