Canciller Yolanda Villavicencio confirmó que países en la Celac hablaron del riesgo que implicaría un despliegue militar de EE. UU.

En ese encuentro se conversó sobre la situación en la región.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 2:05 a. m.
Yolanda Villavicencio, canciller encargada.
La canciller Yolanda Villavicencio lideró este encuentro. | Foto: Cancillería

La canciller Yolanda Villavicencio se refirió al encuentro que tuvo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente está siendo presidida de forma pro tempore por Colombia.

Según dijo Villavicencio, en el encuentro participaron 23 países, quienes rechazaron la posibilida de que Estados Unidos pueda ejercer un despliegue militar sobre Venezuela en contra de la dictadura de Nicolás Maduro.

“El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente a las aguas del Caribe, eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz fuera de cualquier intervención y en el estricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y la soberanía de los países”, aseguró Villavicencio.

La Cancillería colombiana había anunciado el domingo en la noche que convocaría a esta reunión para discutir distintos temas relacionados a esa posibilidad de que Estados Unidos pueda atacar al régimen de Nicolás Maduro.

En medio de ese encuentro, el canciller venezolano, Yvan Gil, comparó lo que está sucediendo con otras guerras, entre ellas, la Guerra Fría.

