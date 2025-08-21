Confidenciales
Cancilleres de Colombia y Perú se reunieron en medio de tensiones por la isla Santa Rosa. Detalles del encuentro
SEMANA conoció detalles de la reunión que se realizó este jueves, 21 de agosto, en Bogotá.
Este 21 de agosto se realizó un encuentro de alto nivel en la ciudad de Bogotá entre los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Perú, en medio de las fuertes tensiones que hay entre ambos países por el control de la isla de Santa Rosa.
La reunión se llevó a cabo en el marco de la cumbre de las naciones amazónicas. En medio de la agenda, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el vocero del vecino país, Elmer Schialer, reafirmaron la voluntad de mantener el diálogo y la cooperación.
Entre tantas cosas, acordaron realizar una reunión el próximo 11 y 12 de septiembre para verificar el control de la frontera en la ciudad de Lima.
“Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, reportó la Cancillería colombiana.