Candidato a la Cámara por Bogotá, Gregorio Marulanda, pone la lupa sobre la crisis de inseguridad en la capital del país

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en 2025 se registraron más de 123.000 hurtos a personas en Bogotá, además de más de 1.100 homicidios y más de 2.100 casos de extorsión.

Gregorio Marulanda
La liberación de dos presuntos fleteros capturados en flagrancia volvió a encender el debate sobre la inseguridad y la eficacia del sistema penal en Bogotá.

El caso ocurrió en Fontibón, donde la Policía interceptó a los sospechosos cuando, según las autoridades, se preparaban para cometer un nuevo robo y portaban armas de fuego listas para ser utilizadas. Pese a esos antecedentes, un juez ordenó su libertad.

Este episodio fue recordado por el candidato a la Cámara por Bogotá, del Centro Democrático, Gregorio Marulanda, como una muestra de la crisis de seguridad que, según él, atraviesa la capital.

Marulanda señaló que el problema no radica en la actuación policial, sino en las debilidades del sistema penal, que permitiría el regreso rápido de delincuentes reincidentes a las calles. Según datos oficiales citados por el dirigente, cerca del 89% de capturados por hurto recupera la libertad en poco tiempo.

En ese contexto, propuso impulsar una reforma legal orientada a endurecer las medidas contra el fleteo y la reincidencia, incluyendo la detención preventiva para capturados con armas y el reconocimiento del fleteo como delito autónomo.

