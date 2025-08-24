Centro Democrático alertó en Estados Unidos sobre situación política y electoral de Colombia

Una comisión del Centro Democrático se desplazó hasta Washington para encender las alarmas por las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en contra de la oposición en Colombia, de cara a las elecciones del próximo año.

Los voceros fueron el exministro Fabio Valencia Cossio, el excongresista Santiago Valencia y Fabio Andrade, comisionado de Weston.

Sostuvieron reuniones con congresistas demócratas y republicanos, entre ellos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y Bernie Moreno; como con Debbie Wasserman Schultz y Henry Cuéllar.

También hubo conversaciones en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde fueron atendidos por el secretario general, Albert Ramdin.

“El secretario escuchó con atención los planteamientos sobre el lawfare que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe y otros miembros de la oposición”, indicó el partido en un comunicado.