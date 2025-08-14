Confidenciales
Centro Democrático define hoja de ruta para la campaña presidencial: “Aquí no entrará nadie más”
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que las versiones en el sentido de que llegará un nuevo aspirante no son ciertas.
Ante las múltiples versiones que se han escuchado sobre el futuro de la campaña presidencial del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal hizo claridad sobre lo que pasará tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
La congresista calificó como lamentable que algunos sectores “quieran buscarle reemplazo” a Uribe Turbay y explicó que las reglas de juego ya están definidas.
“Aquí no entrará nadie que no haya estado en este proceso. El Centro Democrático ha decidido continuar las actividades de campaña con los cuatro precandidatos, teniendo en cuenta una reunión del 23 de julio en Llanogrande con el presidente (Álvaro) Uribe y el director del partido, Gabriel Vallejo. En esa reunión estuvieron también los voceros de Senado y Cámara. Hay un acta que sigue vigente. El compromiso era que, si Miguel Uribe se recuperaba, él sería el candidato único del Centro Democrático y participaría en una consulta en marzo", dijo Cabal.
Por esa razón, señaló que no es cierto que se vaya a abrir la puerta para que una persona llegue a la contienda y mucho menos si no es militante del Centro Democrático.
Aseguró que ya se había hecho un acuerdo para elegir al candidato del partido en octubre y que Uribe Turbay continuaba en ese proceso porque confiaban en su recuperación.
“Es una tragedia porque era un hombre joven que quería ser presidente y terminó asesinado por las balas del narcoterrorismo”.