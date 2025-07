Clínica Foscal, ubicada en Santander, mantiene atención maternoinfantil

Importante hospital de Bogotá no va más con el servicio de urgencias: a partir de esta fecha no lo atenderán

Contexto: Importante hospital de Bogotá no va más con el servicio de urgencias: a partir de esta fecha no lo atenderán

No obstante, indicó que no es fácil mantener dicha situación, teniendo en cuenta que las tarifas del sistema no compensan adecuadamente la complejidad de los cuidados neonatales, sumado a que la Clínica Foscal no la ha recibido recursos adicionales por asumir parte de la demanda que antes cubrían otras instituciones médicas que se han visto obligadas a cerrar o suspender sus servicios.