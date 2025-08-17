Confidenciales
Colombia se une en oración este domingo por Miguel Uribe Turbay. El expresidente Uribe dialogará con los precandidatos
El Centro Democrático compartió la información de las misas, que se realizarán en varias ciudades. Los aspirantes a la Presidencia estarán con el expresidente a las 10:30 am.
Este domingo, 17 de agosto, miles de colombianos participarán en ceremonias religiosas en homenaje a homenaje de Miguel Uribe. Los encuentros están organizados por las iglesias en todos los rincones de Colombia.
La oración en homenaje a Miguel llegará a todos los rincones del país 🕊️🇨🇴— Centro Democrático (@CeDemocratico) August 16, 2025
Consulta en nuestras redes sociales los lugares donde se realizarán las celebraciones religiosas en su memoria el próximo domingo 17 de agosto. pic.twitter.com/wv2wPwuZPR
A las 10:30 a.m. el expresidente Álvaro Uribe tendrá un conversatorio virtual con los precandidatos a la Presidencia. Asistirán los senadores, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.
En el encuentro también estará Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador, quien el miércoles pasado, en la misa de exequias de su hijo, le entregó las banderas políticas al expresidente.
“Doctor Uribe, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se las devuelvo a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos, para el restablecimiento de la paz en nuestro país”, expresó en ese doloroso día.