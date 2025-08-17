Suscribirse

Colombia se une en oración este domingo por Miguel Uribe Turbay. El expresidente Uribe dialogará con los precandidatos

El Centro Democrático compartió la información de las misas, que se realizarán en varias ciudades. Los aspirantes a la Presidencia estarán con el expresidente a las 10:30 am.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 12:26 p. m.
Miguel Uribe Turbay y Alvaro Uribe Vélez.
Este domingo, 17 de agosto, miles de colombianos participarán en ceremonias religiosas en homenaje a homenaje de Miguel Uribe. Los encuentros están organizados por las iglesias en todos los rincones de Colombia.

A las 10:30 a.m. el expresidente Álvaro Uribe tendrá un conversatorio virtual con los precandidatos a la Presidencia. Asistirán los senadores, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

En el encuentro también estará Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador, quien el miércoles pasado, en la misa de exequias de su hijo, le entregó las banderas políticas al expresidente.

Contexto: ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

“Doctor Uribe, usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder. Hoy se las devuelvo a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos, para el restablecimiento de la paz en nuestro país”, expresó en ese doloroso día.

