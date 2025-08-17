Colombia se une en oración este domingo por Miguel Uribe Turbay. El expresidente Uribe dialogará con los precandidatos

Este domingo, 17 de agosto, miles de colombianos participarán en ceremonias religiosas en homenaje a homenaje de Miguel Uribe. Los encuentros están organizados por las iglesias en todos los rincones de Colombia.

La oración en homenaje a Miguel llegará a todos los rincones del país 🕊️🇨🇴



Consulta en nuestras redes sociales los lugares donde se realizarán las celebraciones religiosas en su memoria el próximo domingo 17 de agosto. pic.twitter.com/wv2wPwuZPR — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 16, 2025

A las 10:30 a.m. el expresidente Álvaro Uribe tendrá un conversatorio virtual con los precandidatos a la Presidencia. Asistirán los senadores, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

En el encuentro también estará Miguel Uribe Londoño, el papá del fallecido senador, quien el miércoles pasado, en la misa de exequias de su hijo, le entregó las banderas políticas al expresidente.