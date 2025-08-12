Suscribirse

“Con el gas nos han dejado solos los demás productores”, reclamo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ante baja en producción

La empresa estatal sería la única que está poniendo el pecho, haciendo entregas para abastecer la demanda esencial del país.

Redacción Economía
13 de agosto de 2025, 12:09 a. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo que, con Sirius, el gas se convierte en su mayor apuesta.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El informe de resultados de Ecopetrol evidencia lo que muchas veces ha generado controversia en el país: la disminución en la producción de gas y el riesgo de escasez de ese combustible, que es esencial para los hogares y, en general, para la economía.

La menor producción de gas registrada en el segundo trimestre de este año se debería a la declinación de los campos Cusiana y Recetor, en Piedemonte Llanero, y Ballena y Chuchupa, en La Guajira, dice el reporte.

Al respecto, Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal, expuso un mensaje que sonó a reclamo: “Nos han dejado solos los demás productores de gas. Somos los únicos que estamos haciendo entregas para abastecer la demanda esencial y eso es lo que está percibiendo el mercado como señal de escasez”, dijo.

No obstante, aseguró: “Estamos reaccionando”.

En tal sentido, aseguró que ante el agotamiento de fuentes de gas, Ecopetrol sigue en la línea de mejorar la producción, pero también de aplicar otras estrategias, como la de dejar de consumir el combustible para liberar su uso para los colombianos. “Utilizábamos 247 giga BTU/día y ahora bajamos a 207. Eso es el equivalente a la producción de Gibraltar”. Ese pozo está ubicado en los límites de los departamentos de Norte de Santander y Boyacá.

