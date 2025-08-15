Suscribirse

Confianza del consumidor en Barranquilla crece 17,4 puntos y marca tendencia en Colombia

El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 6:54 p. m.
Barranquilla Cityscape
Panorámica de la ciudad de Barranquilla. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Fedesarrollo, Barranquilla lidera el ranking nacional, superando a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, con un incremento de 17,4 puntos porcentuales en julio, al pasar del 1,4% al 18,8%.

El alcalde Alejandro Char celebró el resultado en su cuenta de X: “¡Barranquilla rompe récord en confianza del consumidor! Esto significa que los barranquilleros están más optimistas frente al desarrollo de la economía local y que más familias compran e invierten en bienes y servicios”.

El estudio revela que la disposición a comprar bienes durables, como muebles y electrodomésticos, creció 42 puntos porcentuales frente a 2024, lo que ha dinamizado el comercio, impulsado la producción y generado empleo.

Para los analistas, este indicador anticipa un escenario de mayor inversión y consumo, consolidando a Barranquilla como uno de los motores de la reactivación económica en el país.

El ICC mide la percepción y expectativas económicas de los hogares y es una herramienta clave para prever tendencias de consumo e inversión en Colombia.

