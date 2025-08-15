Confianza del consumidor en Barranquilla crece 17,4 puntos y marca tendencia en Colombia

Según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Fedesarrollo, Barranquilla lidera el ranking nacional, superando a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, con un incremento de 17,4 puntos porcentuales en julio, al pasar del 1,4% al 18,8%.

El alcalde Alejandro Char celebró el resultado en su cuenta de X: “¡Barranquilla rompe récord en confianza del consumidor! Esto significa que los barranquilleros están más optimistas frente al desarrollo de la economía local y que más familias compran e invierten en bienes y servicios”.

¡Barranquilla rompe récord en confianza del consumidor!👏🏼



Según la Encuesta de Opinión del Consumidor, en julio pasamos de 1,4% a 18,8% en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), lo que representa un aumento significativo de 17,4 puntos porcentuales y nos posiciona como la… https://t.co/fMJ3XsTscr pic.twitter.com/mxEQQxm1fO — Alejandro Char (@AlejandroChar) August 14, 2025

El estudio revela que la disposición a comprar bienes durables, como muebles y electrodomésticos, creció 42 puntos porcentuales frente a 2024, lo que ha dinamizado el comercio, impulsado la producción y generado empleo.

Para los analistas, este indicador anticipa un escenario de mayor inversión y consumo, consolidando a Barranquilla como uno de los motores de la reactivación económica en el país.