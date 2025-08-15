Confidenciales
Confianza del consumidor en Barranquilla crece 17,4 puntos y marca tendencia en Colombia
El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char.
Según el más reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Fedesarrollo, Barranquilla lidera el ranking nacional, superando a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, con un incremento de 17,4 puntos porcentuales en julio, al pasar del 1,4% al 18,8%.
El alcalde Alejandro Char celebró el resultado en su cuenta de X: “¡Barranquilla rompe récord en confianza del consumidor! Esto significa que los barranquilleros están más optimistas frente al desarrollo de la economía local y que más familias compran e invierten en bienes y servicios”.
El estudio revela que la disposición a comprar bienes durables, como muebles y electrodomésticos, creció 42 puntos porcentuales frente a 2024, lo que ha dinamizado el comercio, impulsado la producción y generado empleo.
Para los analistas, este indicador anticipa un escenario de mayor inversión y consumo, consolidando a Barranquilla como uno de los motores de la reactivación económica en el país.
El ICC mide la percepción y expectativas económicas de los hogares y es una herramienta clave para prever tendencias de consumo e inversión en Colombia.