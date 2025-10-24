En las últimas horas de este viernes, 24 de octubre, el congresista republicano, Carlos Giménez respondió a las palabras del presidente Petro.

“Señor Petro, usted entregó el país hace años a los narcoterroristas de Maduro. Colombia, hoy por hoy, es una colonia del Cartel de los Soles de Venezuela”, dijo en un mensaje publicado en X.

El político norteamericano respondía así a un mensaje publicado por el mandatario colombiano en el que criticaba los mensajes previamente publicados por Giménez.

“Olvídense que el presidente de Colombia se va a parar bajo amenazas y extorsión de tipo mafioso. No nos arrodillamos, no somos colonia de nadie”, dijo.

Esta no es la primera vez que el congresista republicano se enfrenta al presidente Petro; más temprano, también celebró la noticia de que el mandatario colombiano ingresaría a la lista Clinton.

“Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaba su patético accionar”, dijo, y después agregó: “Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, luego de que Estados Unidos lo incluyera en la llamada lista Clinton”, junto con su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás.

En su discurso, el mandatario rechazó con contundencia las acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

“Nosotros no nos arrodillamos, nosotros no vamos a dar un paso atrás”, dijo Petro.

También se refirió a críticas de congresistas estadounidenses, negando cualquier relación mafiosa y asegurando que no ha cedido a presiones de ese tipo.

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA