Confidenciales
Congresista de EE. UU. responde mensaje de Petro tras discurso en la Plaza de Bolívar: “Colonia del Cartel de los Soles”
El congresista republicano arremetió contra el mandatario colombiano.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En las últimas horas de este viernes, 24 de octubre, el congresista republicano, Carlos Giménez respondió a las palabras del presidente Petro.
“Señor Petro, usted entregó el país hace años a los narcoterroristas de Maduro. Colombia, hoy por hoy, es una colonia del Cartel de los Soles de Venezuela”, dijo en un mensaje publicado en X.
🚨Perdone, Señor Petro usted entregó el país hace años a los narcoterroristas de Maduro.— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 25, 2025
Colombia hoy por hoy es una colonia del Cartel de los Soles de #Venezuela. https://t.co/fEWJC7jFHP
El político norteamericano respondía así a un mensaje publicado por el mandatario colombiano en el que criticaba los mensajes previamente publicados por Giménez.
“Olvídense que el presidente de Colombia se va a parar bajo amenazas y extorsión de tipo mafioso. No nos arrodillamos, no somos colonia de nadie”, dijo.
Esta no es la primera vez que el congresista republicano se enfrenta al presidente Petro; más temprano, también celebró la noticia de que el mandatario colombiano ingresaría a la lista Clinton.
“Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaba su patético accionar”, dijo, y después agregó: “Ahora que coseche lo que ha sembrado. Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán. Saludos desde el Congreso de Estados Unidos”.
🚨Le advertimos a Gustavo Petro sobre lo que vendría si no abandonaría su patético accionar.— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) October 24, 2025
Ahora que coseche lo que ha sembrado.
Sanciones para él y su familia. Y otros cuantos más que pronto se anunciarán.
Saludos desde el Congreso de Estados Unidos. 👋🏻🇺🇸
El presidente Gustavo Petro se pronunció desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, luego de que Estados Unidos lo incluyera en la llamada lista Clinton”, junto con su esposa Verónica Alcocer y su hijo Nicolás.
En su discurso, el mandatario rechazó con contundencia las acusaciones de vínculos con el narcotráfico.
“Nosotros no nos arrodillamos, nosotros no vamos a dar un paso atrás”, dijo Petro.
También se refirió a críticas de congresistas estadounidenses, negando cualquier relación mafiosa y asegurando que no ha cedido a presiones de ese tipo.
Petro denunció lo que, desde su perspectiva, es una operación política y mediática en su contra, vinculando las sanciones con sectores de la derecha en EE. UU. y con “mafias en el exilio”.