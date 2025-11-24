Córdoba llega a Bogotá con una apuesta cultural y artesanal para conquistar la feria Colombia son las Regiones

Córdoba prepara una fuerte presencia en la feria Colombia son las Regiones, que se realizará del 21 al 23 de noviembre en el Parque de la 93, en Bogotá, y que este año reunirá a más de 150 artesanos y cerca de 30 muestras culturales de todo el país. El departamento llegará con una agenda que busca mostrar su identidad, fortalecer el ecosistema artesanal y posicionarse como un referente de creatividad y tradición.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quien además preside la Federación Nacional de Departamentos, invitó a los colombianos a visitar el Stand 16, donde Córdoba exhibirá parte de su riqueza cultural a través del proyecto Córdoba Artesanal. La iniciativa reúne y acompaña a los artesanos del territorio, con el propósito de visibilizar su trabajo y ampliar sus oportunidades comerciales.

“Córdoba llega con talento, identidad y tradición. Nuestros artesanos y emprendedores representan el espíritu creativo de nuestro territorio. Invitamos a los colombianos a que nos visiten y se enamoren de la magia de Córdoba, de sus colores, su cultura, su gente. De esta tierra que lo tiene todo”, afirmó Zuleta Bechara.

La directora de Turismo Departamental, Melisa Nieto, resaltó que en el Stand 16 los visitantes encontrarán artesanías elaboradas por maestros locales, como cestería, tejidos, bisutería, objetos decorativos y piezas únicas que preservan técnicas ancestrales. También habrá espacio para emprendimientos que muestran nuevas propuestas creativas desarrolladas en el departamento. “Será un espacio para sentir la identidad de Córdoba en cada detalle”, dijo.

Además de la exhibición artesanal, Córdoba llevará al escenario a los ganadores del Bonche Cebú y al artista Juancho Torres, quienes presentarán muestras musicales que buscan transmitir la alegría y el orgullo cultural del departamento.