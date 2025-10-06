Suscribirse

Daniel Palacios aceptó invitación a hacer una sola consulta entre varios precandidatos independientes

Asimismo, pidió que se pueda ampliar el espectro a otros aspirantes.

Redacción Confidenciales
6 de octubre de 2025, 4:36 p. m.
Daniel Palacios
Daniel Palacios dijo que aceptaba la invitación y amplió la propuesta. | Foto: Samantha Chavez

En las últimas horas, desde La fuerza de las regiones los precandidatos presidenciales que componen esa alianza: Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas propusieron que se haga una consulta única con varios precandidatos independientes para escoger a un solo aspirante que los represente en la primera vuelta.

El exministro del Interior Daniel Palacios aceptó esa propuesta. “Agradezco y acepto la invitación enviada por La fuerza de las regiones. Desde hace varios días hemos insistido en la necesidad de avanzar en una consulta para marzo que una a quienes hemos decidido ir por firmas, a quienes somos independientes”, dijo Palacios.

El exfuncionario aclaró que ha tenido una posición clara sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ha criticado, y las consecuencias que habría tenido para el país sus decisiones.

“Esta unión debe tener un propósito superior, si bien derrotar a Petro es el primer paso, debe tener ese propósito que nos une a todos como colombianos, derrotar la criminalidad”, aseguró.

Por eso, les pidió a La fuerza de las regiones y a los precandidatos que acepten esa invitación para que se incluya a Vicky Dávila, pues Palacios considera que ha sido “valiente”.

La invitación fue hecha a Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

