Daniel Palacios aceptó invitación a hacer una sola consulta entre varios precandidatos independientes

En las últimas horas, desde La fuerza de las regiones los precandidatos presidenciales que componen esa alianza: Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga, Héctor Olimpo y Juan Carlos Cárdenas propusieron que se haga una consulta única con varios precandidatos independientes para escoger a un solo aspirante que los represente en la primera vuelta.

El exministro del Interior Daniel Palacios aceptó esa propuesta. “Agradezco y acepto la invitación enviada por La fuerza de las regiones. Desde hace varios días hemos insistido en la necesidad de avanzar en una consulta para marzo que una a quienes hemos decidido ir por firmas, a quienes somos independientes”, dijo Palacios.

El exfuncionario aclaró que ha tenido una posición clara sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ha criticado, y las consecuencias que habría tenido para el país sus decisiones.

“Esta unión debe tener un propósito superior, si bien derrotar a Petro es el primer paso, debe tener ese propósito que nos une a todos como colombianos, derrotar la criminalidad”, aseguró.

Por eso, les pidió a La fuerza de las regiones y a los precandidatos que acepten esa invitación para que se incluya a Vicky Dávila, pues Palacios considera que ha sido “valiente”.