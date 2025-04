Daniel Palacios alerta por posible apagón en Colombia: asegura que será culpa de un “Petro mala paga”

A través de un video compartido en su cuenta de personal de X, antes Twitter, sostuvo que el apagón en Colombia no será por culpa del cambio climático.

“Colombia está a horas de un apagón, y no será culpa del cambio climático… Es el resultado de un Petro mala paga. Sin pago, no hay operación. Y si no operan, el país se apaga. ¡Así de simple!“, escribió.