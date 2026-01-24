“Diosdado Cabello, el demonio de los demonios”: Álvaro Uribe habla de los peligros de que el líder chavista siga en Venezuela

El expresidente Álvaro Uribe recibió un doctorado honoris causa en la Universidad del Espíritu Santo. Allí, el exmandatario dio un extenso discurso en el que habló de múltiples temas.

Uno de ellos fue el tema con Venezuela. “Este tema ha sido muy difícil. Cuando me preguntan si hubo una violación a la soberanía, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años”, aseguró.

🔴 #Urgente “Cómo no voy a apoyar el bombardeo de Trump a Venezuela, si yo bombardeé Ecuador también”.



Uribe narró que desde sus años de juventud se preguntaba cada primero de enero cuándo caería la dictadura de la isla.

El exmandatario se refirió a los líderes del chavismo que siguen en Venezuela. “Si no se quita de encima todo el régimen tiránico, va a quedar el tumor madre. Y eso no se sabe cuándo vuelve a producir metástasis”, dijo.

“Me preguntaban esta mañana por Diosdado Cabello, que está muy calmado. Líbrame, Señor, de Diosdado en calma con el pelo liso y tranquilo, que de Diosdado con el cabello erizado me defiendo yo”, aseveró.