Advierten supuestas presiones de Iván Cepeda en el caso contra el expresidente Uribe: “Me parece nefasta la actuación”

El Grupo de los 38, que reúne a abogados y juristas reconocidos, habló del caso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez e hizo un llamado para que no se ejerzan presiones sobre la decisión que deberá tomar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El alto tribunal tendrá que definir si se cumplen los requisitos de los recursos de casación que presentaron las víctimas y la Fiscalía General de la Nación.

Los abogados Germán Calderón España y Juan Carlos Prias, quienes hacen parte del Grupo de los 38, hablaron en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se refirieron a las supuestas presiones que se han presentado.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: NurPhoto via Getty Images

Uno de los juristas puso bajo la lupa las actuaciones que ha tenido, hasta el momento, según su criterio, el precandidato presidencial Iván Cepeda, quien en su momento fue declarado víctima del caso.

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

“Me parece nefasta la actuación de él desde un principio del proceso. Si bien fue admitido como víctima, no puede estar ejerciendo presiones a un órgano de poder y de la Rama Judicial”, señaló.

El letrado manifestó que, más allá de que Cepeda sea senador de la República, no puede intentar interferir en este tipo de procesos. “Esto le hace mucho daño al principio de la separación de poderes”, apuntó.

“Él debería apartarse de toda observación, inquietud o cuestionamiento, debería respetar ante todo la majestad de la administración de justicia”, añadió.

Calderón España recordó que la justicia tiene que ser pronta, eficaz e imparcial en cualquier proceso, incluyendo el que se lleva en contra del líder natural del Centro Democrático.

Iván Cepeda, precandidato a la Presidencia. Foto: NELSON CÁRDENAS

En ese sentido, expresó que este principio no le permite a un congresista y mucho menos a un precandidato presidencial “estar ejerciendo esta clase de presiones”.

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

Por su parte, Juan Carlos Prias afirmó que el candidato del Pacto Histórico, a la hora de actuar, debe tener presente la posición que tiene en estos momentos frente al debate electoral para llegar a la Casa de Nariño y el cargo que ocupa como senador.

“Cuando las decisiones le son favorables, sí junta su comité de aplausos para hacer una alabanza de ellas. Pero cuando no lo son, entonces recurre a este tipo de circunstancias”, expresó.

“Esto, desde su punto de vista, no le queda muy bien a alguien que está en el Congreso y mucho menos a alguien que aspira a llegar a la Presidencia de la República”.

Calderón España, por otra parte, explicó que ahora el siguiente paso es que la Corte Suprema haga un examen de admisión de los recursos que presentaron tanto la Fiscalía como las víctimas.

Por lo mismo, esperan que durante este proceso no se ejerza ninguna presión y la decisión se tome con total imparcialidad en el caso.